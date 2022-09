Logitech verklapt: iPad Pro 2022 komt in oktober

Er gingen al geruchten dat Apple in oktober de nieuwe iPad Pro 2022 gaat aankondigen. Maar dankzij een speciale productpagina weten het nu vrijwel zeker!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPad Pro’s komen eraan

Het gerucht over de nieuwe iPad Pro 2022 komt van de website van Logitech. Op de productpagina van het digitaal potlood Crayon vind je namelijk een lijst met alle iPad-modellen die door de Logitech Crayon worden ondersteund. Aan die lijst heeft het bedrijf onlangs twee nieuwe iPad Pro-modellen toegevoegd. Dit zijn:

iPad Pro 12.9-inch (6th gen) Model: Coming soon

iPad Pro 11-inch (4th gen) Model: Coming Soon



Dit zijn inderdaad de modellen waarvan we al langer verwachten dat Apple ze in oktober gaat aankondigen. Het is dus nu vrijwel zeker dat we deze nieuwe iPad Pro’s ook gaan krijgen.

Logitech Crayon: net als een Apple Pencil

Apple en Logitech werken nauw samen als het gaat om de Crayon. Dit is ook de reden dat alleen Logitech een stylus aanbiedt die binnen iPadOS dezelfde functies heeft als de stylus van Apple zelf. Kennelijk was Logitech net iets te vroeg met het vermelden van de nieuwe iPad Pro’s op de website. De vermelding is inmiddels alweer van de website verdwenen.

De Logitech Crayon werd voor het eerst aangekondigd in maart 2018, tijdens het Apple-event dat was gericht op onderwijs. Omdat Apple zo exclusief met Logitech samenwerkt, is het erg aannemelijk dat Logitech betrouwbare informatie heeft over aankomende iPad Pro-updates.

De volgende iPad komt eraan

Naast de nieuwe iPad Pro 2022 die in oktober wordt getoond, werkt Apple ook aan een nieuwe versie van het iPad-instapmodel. Die iPad-versie zonder thuisknop en een A14-chip krijgt een USB-C aansluiting in plaats van Lightning. Over dit iPad 10-model stond echter nog niets vermeld op de website van Logitech. Maar het zou ons niet verbazen als Logitech inmiddels werkt aan een nieuwe Crayon-versie die geen Lightning gebruikt.

