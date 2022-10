‘Nieuwe iPad Pro komt in oktober: maar niet tijdens Apple-event’

Apple-kenner Mark Gurman benadrukt dat er géén Apple-event in oktober 2022 voor de nieuwe iPad Pro gaat komen. Apple is van plan om de iPad Pro 2022, de nieuwe MacBook en Mac mini op een andere manier te introduceren.

Geen Apple-event in oktober – wel nieuwe iPad Pro

In zijn meest recente nieuwsbrief zegt betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman nog een keer dat Apple geen event gaat houden in oktober. Hij vertelt dat de introductie van iPhone 14 in september waarschijnlijk het laatste event van dit jaar was.

Dat betekent echter niet dat je dit jaar geen nieuwe Apple-producten kunt verwachten. Volgens de Apple-specialist gaat er een nieuwe iPad Pro 2022 (11 inch en 12.9 inch) komen en een nieuwe MacBook Pro van 16 inch. Verder denkt hij ook dat er nog een Mac mini gaat verschijnen en dat er misschien nog een nieuwe Apple TV gaat komen.

M2-chip (of toch niet)

Gurman verwacht dat de nieuwe iPad Pro 2022, MacBook Pro en de Mac mini in oktober allemaal een razendsnelle M2-chip gaan krijgen. Deze chip zit nu onder andere al in de MacBook Air 2022. Maar het zou natuurlijk ook goed mogelijk zijn dat Apple kiest voor de M1 Pro of M1 Max, die je al kent van de MacBook Pro 2021.

Het ontbreken van een nieuw Apple-event voor de nieuwe iPad Pro en Macs in oktober is natuurlijk jammer, maar Apple zal volgens Gurman de producten via persberichten, briefings en de website gaan onthullen. Het is overigens niet de eerste keer dat Apple dit doet. De AirPods Max en de AirPods Pro werden ook via persberichten geïntroduceerd.

Apple houdt waarschijnlijk geen event, omdat het dit keer slechts om kleine updates gaat. Zo zal er bij de iPad Pro 2022 niet heel veel veranderen behalve de nieuwe chip. Misschien dat de iPad Pro 2022 een glazen achterkant krijgt om draadloos opladen mogelijk te maken, maar ook dat is niet zeker. Waarschijnlijk wordt de batterij weer een stukje beter, maar verder lijkt er niet veel nieuws te komen. Waarschijnlijk weten we binnenkort meer.

