‘iPad Pro 2022 kan mogelijk toch niet draadloos opladen met MagSafe’

De iPad Pro 2022 ondersteunt misschien toch geen draadloos opladen met MagSafe. Volgens eerdere geruchten wilde Apple de magnetische oplaadfunctie naar de iPad Pro brengen, maar die plannen zijn mogelijk geschrapt.

iPad Pro 2022: draadloos opladen met MagSafe?

Om draadloos opladen mogelijk te maken wilde Apple de iPad Pro uitrusten met een glazen achterkant, net zoals bij de iPhone. Dit materiaal zorgt echter dat de iPad Pro sneller beschadigt, waardoor de tech-gigant twijfels heeft over het gebruik van zo’n kwetsbaar materiaal.

Dit melden anonieme bronnen aan 9to5Mac. Nu heeft de iPad Pro 2021 een behuizing van aluminium, maar hiermee is het veel moeilijker om het apparaat compatibel te maken met een MagSafe-oplader.

Daarom maakte Apple een prototype van een iPad Pro met een groot Apple-logo van glas, waarmee de stroom wordt overgedragen. Ook gebruikte Apple in het prototype extra sterke magneten en ondersteunt de iPad Pro hogere MagSafe-oplaadsnelheden dan de iPhone 13.

Maar hoe sterk het ‘Ceramic Shield’ ook is, het glas is nog steeds veel kwetsbaarder dan aluminium. In het bericht van 9to5Mac is het niet duidelijk of dat Apple de plannen voor MagSafe nu schrapt, toch voor het gevoeliger glas gaat, of dat het andere manieren bedenkt om de oplaadtechniek naar de iPad Pro 2022 te brengen.

Andere iPad Pro 2022 vernieuwingen

Het draadloos opladen is niet het enige wat mogelijk bij de premium-tablet verandert. Volgens 9to5Mac stopt Apple er een grotere batterij in. Ook gaat de cameramodule er flink op vooruit, die even goed zou zijn als de iPhone 13. Ongetwijfeld komt er ook een nieuwe processor; waarschijnlijk gaat het om de M2-chip.

Verder zeggen de bronnen van de nieuwssite dat Apple prototypen van iPad-modellen heeft gemaakt met schermen die groter zijn dan 12,9 inch. Er bestaat dus een kans dat het scherm van de grootste iPad een stukje groeit, al is dit nog onzeker.

