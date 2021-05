iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020: wat zijn de verschillen?

Kun je beter de iPad Air kopen en geld besparen, of toch voor de uitgebreide mogelijkheden van de iPad Pro gaan? In deze iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020 vergelijking geven we aan welke tablet jou op het lijf geschreven is.

Lees verder na de advertentie.

Vergelijking iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020

De iPad Pro kreeg een flinke upgrade in april 2021. De kersverse Pro-tablet heetft bijvoorbeeld een razendsnelle M1-processor, prachtig Liquid Retina XDR-scherm, een Thunderbolt-aansluiting en nog veel meer. De iPad Air werd in september 2020 voor het laatst bijgewerkt en beide tablets hebben hetzelfde design. Ook veel features komen overeen.

Maar, het uiterlijk bedriegt. In werkelijkheid zijn de iPad Pro 2021 en iPad Air 2020 twee hele verschillende apparaten met hele verschillende doelgroepen in het achterhoofd. In dit artikel leggen we de twee langs de meetlat.

Scherm

Qua formaat ontlopen de iPads elkaar maar weinig. De iPad Air van 2020 komt in één formaat, 10,9 inch, en bij de iPad Pro 2021 kun je kiezen: 11, of 12,9 inch. Kies je de kleinste iPad Pro, dan is er dus praktisch geen verschil in formaat met de iPad Air.

iPad Pro 2021

Een veel belangrijker verschil is het scherm van de iPad die je kiest. De grootste iPad Pro (met 12,9 inch-formaat) heeft namelijk een zogeheten Liquid Retina XDR-display. Dit scherm is gebaseerd op de duizenden euro’s kostende Pro Display XDR-monitor en maakt gebruik van mini-led. Deze technologie kan lichtjes lokaal dimmen, waardoor de iPad Pro (12,9 inch) uitblinkt in het tonen van contrasten.

iPad Air 2020

Daartegenover heeft de 11 inch-iPad Pro 2021 een ‘gewoon’ lcd-scherm, net als de iPad Air. Die van de Pro-tablet is wel iets helderder en beschikt bovendien over ProMotion. De pixels in het scherm verversen hierdoor 120 keer per seconde, terwijl de Air niet verder komt dan 60. Het resultaat: het display van de iPad Pro is veel vloeiender, of je nu de 11- of 12,9 inch-versie koopt.

Ook interessant: Dit moet je weten over het scherm van de iPad Pro 2021

Hardware

Ook onder de motorkap zit een belangrijk verschil. De iPad Pro (beide formaten) worden aangestuurd door de Apple M1-chip. Deze processor zit bijvoorbeeld ook in de nieuwste MacBook Air en iMac en is ongekend krachtig voor een tabletprocessor. Je kunt dus probleemloos gamen en foto’s bewerken met de iPad Pro 2021.

De iPad Air 2021 heeft minder krachtige hardware. Hij wordt aangedreven door de A14 Bionic-chip die bijvoorbeeld ook in de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zit. Je kunt de tablet dus prima gebruiken voor alledaagse taken als films kijken en games spelen, maar het bewerken van bijvoorbeeld video’s gaat soepeler op de iPad Pro.

Dat komt onder meer door het werkgeheugen. De iPad Pro heeft 8 of 16GB werkgeheugen, terwijl de iPad Air maar tot 4GB reikt. Werkgeheugen, ook wel RAM genoemd, is vooral belangrijk wanneer je veel apps tegelijk gebruikt. RAM zorgt er namelijk voor dat de iPad ‘onthoudt’ waar je was gebleven zodat je snel en makkelijk weer door kunt gaan.

Verder kun je bij de iPad Pro 2021 uit veel meer opslagversies kiezen. Hij begint bij 128GB, maar je kunt tot en met maximaal 2TB gaan. De iPad Air 2021 komt in slechts twee versies: 64GB en 256GB.

Camera

Op cameragebied trekt de Pro zonder twijfel aan het langste eind.

De iPad Pro 2021 heeft achterop een dubbele camera. De 12 megapixel-groothoekcamera krijgt ondersteuning van een 10 megapixel-ultragroothoeklens en een LiDAR-scanner. Deze scanner blinkt uit in het registreren van dieptes en gebruik je bijvoorbeeld voor allerlei augmented reality-apps. Achterop de iPad Air zit een enkele 12 megapixel-groothoekcamera.

Voorop heeft de iPad Pro 2021 ook de beste kaarten. Met de 12 megapixel-selfiecamera kun je namelijk in full-hd-kwaliteit (1080p) beeldbellen; de iPad Air kan maximaal hd-ready (720p) aan.

Ook tof: de nieuwste iPad Pro heeft Center Stage. Deze functie stelt tijdens het beeldbellen scherp op jou. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een beetje lopen zonder uit beeld te raken, of anders op je stoel gaan zitten.

Dankzij het stereogeluid ben je bovendien goed verstaanbaar en dankzij de vier speakers hoor je andere videobellers zonder gekraakt. De iPad Air heeft geen stereogeluid en ook TrueDepth ontbreekt. Hierdoor kun je goed belichte portretfoto’s met de iPad Pro 2021 maken.

Design en kleuren

Wie van zomerse kleurtjes houdt kan beter voor de iPad Air 2020 gaan. Deze tablet is verkrijgbaar in vijf frisse kleuren: hemelsblauw, groen, roségoud, spacegrijs en zilver. De iPad Pro van 2021 komt in twee meer zakelijke uitvoeringen: spacegrijs en zilver.

Qua design ontlopen de twee tablets elkaar maar weinig. De iPad Pro is weliswaar iets groter, maar beiden hebben een ‘retrodesign’ met een vlakke behuizing en harde randen.

Verder is het belangrijk om te weten dat de iPad Air 2020 geen Face ID heeft. Je kunt de tablet dus niet ontgrendelen met een gezichtsscan, in tegenstelling tot de iPad Pro 2021. De Pro heeft dan weer geen Touch ID-scanner om met je vingerafdruk te ontgrendelen.

5G en aansluitingen

De iPad Pro van 2021 is de eerste iPad met 5G. De opvolger van 4G rolt steeds breder uit in Nederland en wordt vanaf volgend jaar flink sneller. Dat komt omdat providers dan de daarvoor benodigde zendmasten aanzetten. Op de iPad Air 2020 kun je alleen 4G gebruiken.

Zowel de iPad Air als iPad Pro hebben een usb-c-aansluiting, maar alleen die van laatstgenoemde kan overweg met zowel Thunderbolt als usb 4-apparaten. In praktijk kun je de iPad Pro dus op vrijwel alle randapparatuur (zoals harde schijven en monitors) aansluiten.

Prijs

Het prijsverschil tussen de twee Apple-tablets is behoorlijk. De iPad Air 2020 begint bij 668,50 euro, al kun je de tablet inmiddels voor flink minder op de kop tikken. Voor de iPad Pro 2021 ben je minstens 899 euro kwijt. De 12,9 inch-versie (met Liquid Retina XDR) kost zelfs 1219 euro.

iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020: ons aankoopadvies

Dus, welke tablet kun je nu beter kopen? Wat ons betreft heeft de iPad Air 2020 een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Daarmee is de tablet voor de meeste mensen een slimmere aankoop. De iPad Air 2020 is snel genoeg voor alledaagse taken, apps en games, heeft een mooi design, fraai scherm en ligt lekker in de hand.

Ga jij je iPad professioneel gebruiken, bijvoorbeeld omdat je vormgever of artiest bent? Dan kun je misschien beter voor de iPad Pro 2021 gaan. Apples beste tablet van het moment is ongekend krachtig en zit boordevol slimme, handige functies zoals Center Stage én heeft 5G-internet.

Kopen

Wil je de iPad Air 2020 kopen? De tablet is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten en is inmiddels voor minder dan de adviesprijs in huis te halen.

Je kunt de iPad Pro 2021 nu al kopen, waarna de tablet later deze maand overal verkrijgbaar is. Hij begint bij 899 euro en je kunt de standaardopslagcapaciteit van 128GB voor een meerprijs uitbreiden naar maximaal 2TB.