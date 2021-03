iPad Pro 2021: 7 verwachtingen voor de beste iPad van het jaar

De nieuwe iPad Pro komt eraan, maar wat is er nieuw ten opzichte van vorig jaar? We zetten onze zeven iPad Pro 2021-verwachtingen op een rij.

iPad Pro 2021 verwachtingen: de geruchten in kaart gebracht

De iPad Pro 2021 belooft vooral een tussentijdse upgrade te worden, maar de geruchten laten toch een aantal fijne verbeteringen zien. Hoewel Apple de tablet dus nog niet officieel heeft onthuld.

1. Ongewijzigd design

In 2018 kreeg de iPad Pro een nieuw design, maar het is anno 2021 nog geen tijd om hier iets aan te veranderen. De iPad Pro luidde een nieuw tijdperk voor het design van Apple-producten in, waar de iPhone 12 pas vorig jaar op overstapte. Ook de MacBook Pro zou dit jaar volgen met een nieuw ontwerp, waarbij er hardere en vlakkere randen worden gebruikt. Reken er dus niet op dat de iPad Pro 2021 er anders uitziet.

De enige uiterlijke verandering zou zijn dat de tablet iets kleiner en dikker wordt. Dit zou erop wijzen dat de iPad een grotere accu krijgt en dus langer meegaat.

2. Dezelfde camera

De grote verbetering van de iPad Pro 2020 was de nieuwe, dubbele cameralens met een LiDAR-scanner. Met deze scanner kan de iPad een 3D-kaart van je omgeving maken en zo augmented reality-apps veel beter laten werken.

Vorig jaar bleek dit vooral een investering voor de toekomst te zijn: er zijn nog steeds niet bijster veel apps die de scanner echt gebruiken. Daarom verwachten we dat Apple de camera van het 2021-model ongewijzigd laat, vooral omdat hij nu nog steeds mijlenver voorligt op de concurrentie.

3. Overstap naar mini-led

De grote verbetering van dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk het scherm van de iPad Pro 2021 zijn. In tegenstelling tot de iPhones heeft de iPad Pro namelijk nog steeds een lcd-display. Dit jaar wordt dat anders als de tablet overstapt op mini-led, een nieuwe schermtechniek die met een hoger contrast mooiere beelden kan laten zien. Daarnaast is mini-led goedkoper te produceren en hebben de panelen een langere levensduur.

4. Nieuwe Apple Pencil?

Een week geleden dook het opvallende gerucht op dat Apple aan een nieuwe Apple Pencil zou werken. De Pencil is sinds 2018 niet meer bijgewerkt, maar het is niet duidelijk welke verbeteringen het bedrijf door zou willen voeren. Op een gelekte foto zou de nieuwe Pencil te zien zijn, die een ontwerp laat zien dat lijkt op een mix tussen de glanzende eerste generatie Pencil en tweede generatie met een vlakke rand.

5. 5G-ondersteuning

Zoals de naam al zegt is de iPad Pro de tablet van Apple voor professionele gebruikers. Nu 5G langzaam maar zeker ook in Nederland de standaard wordt, verwachten we dat de iPad Pro 2021 de eerste iPad wordt die verbinding kan maken met dit netwerk. Daarmee volgt de tablet de iPhone 12.

Volgens een gerucht zou de tablet de mmWave-band ondersteunen: de snellere variant van 5G die in Nederland helaas nog nauwelijks beschikbaar is. Het is dus even afwachten of Apple ervoor kiest om in Europa een andere versie van de iPad uit te brengen.

6. Eind maart verkrijgbaar

Het lijkt erop dat we niet heel lang meer op de nieuwe iPad Pro hoeven te wachten. Mogelijk organiseert Apple op 23 maart een digitale keynote waar de tablet wordt aangekondigd, maar het kan ook dat het bedrijf eind maart simpelweg een persbericht uitstuurt. Hoe dan ook is de kans groot dat hij eind maart of begin april in Nederland in de winkels ligt.

7. Dezelfde prijs als iPad Pro 2020

Omdat er naast het mini-led-display weinig baanbrekende veranderingen worden doorgevoerd dit jaar, verwachten we dat Apple de prijs van de iPad Pro 2021 gelijk houdt met die van vorig jaar. Wederom zullen er twee formaten verschijnen met verschillende opties op het gebied van opslagcapaciteit. Als de prijzen hetzelfde blijven, zou dit het volgende betekenen:

11 inch iPad Pro 2021

128GB: 898,50 euro

256GB: 1008,50 euro

512GB: 1228,50 euro

1TB: 1448,50 euro

12,9 inch iPad Pro 2021

128GB: 1118,50 euro

256GB: 1228,50 euro

512GB: 1448,50 euro

1TB: 1668,50 euro

