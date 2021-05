Het is mogelijk om de iPad Pro 2021 over-the-air te updaten via 5G. Zo is het mogelijk om draadloos en via een snellere internetverbinding iPadOS-software bij te werken. Lees hier hoe je deze optie instelt.

iPadOS bijwerken via 5G

Uit een supportdocument blijkt dat het mogelijk is iPadOS van de iPad Pro 2021 via 5G bij te werken. In het document dat Apple onlangs publiceerde gaat het bedrijf dieper in op het gebruik van 5G-internetverbinding in combinatie met de nieuwste iPad Pro.

Wanneer er in een gebied dekking is voor de snellere internetverbinding en je databundel dit ondersteunt is het mogelijk om met de iPad Pro 2021 gebruik te maken van 5G. Je kunt dan internetten en apps installeren via de snellere internetverbinding.

Met de optie ‘Allow More Data on 5G’ kun je als gebruiker aangeven dat je de snellere verbinding vaker wilt toepassen. Zo voeg je ook direct de de optie toe om via 5G iPadOS bij te werken. Houd er echter wel rekening mee dat het inschakelen van deze optie je databundel zwaarder belast. Het is dus belangrijk om na te gaan of je bundel hiervoor geschikt is.

Naast de reguliere 5G-verbinding zijn er ook regio’s waar een 5G+ of 5G UW-icoontje in de statusbalk opduikt, wat een verbinding op hogere frequenties betekent. Deze hogere snelheid is echter in slechts een beperkt aantal gebieden beschikbaar, waaronder Amerika.

Meer over de nieuwe iPad Pro

De nieuwe iPad Pro 2021 werd afgelopen april aangekondigd en komt in twee formaten. Het instapmodel met 11 inch-scherm kost 899 euro en heeft geen mini-led-scherm. De grotere variant met 12,9 inch-display maakt wél de overstap naar mini-led en kost 1219 euro. Sinds vrijdag 21 mei is de tablet officieel te koop. Voor een exemplaar met 5G-functie geldt een kleine toeslag.

