Snel, sneller, snelst: iPad Pro is stuk krachtiger dan zijn voorganger

Apple pronkt met de krachtige hardware van de iPad Pro 2021, maar is de tablet echt zo snel? Uit benchmarks blijkt dat het apparaat een flinke verbetering is ten opzichte van zijn voorganger.

iPad Pro 2021 snelheid getest

Benchmarks laten zien dat de iPad Pro 2021 met M1-chip inderdaad een stuk sneller is dan zijn voorganger, de 2020-iPad Pro. Uit de testresultaten blijkt dat de nieuwste iPad Pro 51 procent beter presteert dan de vorige Pro-tablet, wat overeenkomt met Apples claim dat het apparaat 50 procent sneller is geworden.

De iPad Pro 2021 is in benchmarks zelfs krachtiger dan de 16 inch-MacBook Pro, die een vlotte Core i9-processor heeft. Alleen de MacBook Air van vorig jaar, die ook Apples M1-chip heeft, is een fractie sneller dan de iPad. Ook op grafisch gebied weet de iPad Pro met M1-chip te overtuigen: volgens de benchmarks is de tablet hier zelfs 71 procent krachtiger dan zijn voorganger.

De M1-chip, één van de belangrijkste verbeteringen van de nieuwste iPad Pro, presteert in benchmarks dus beduidend beter dan de A12X-chip van de vorige iPad. Ook laten de tests zien dat de processor het een stuk beter doet dan de Intel-chips die in MacBooks zitten. Volgens Apple is de M1-chip ook een stuk zuiniger, waardoor de iPad Pro lang meegaat.

Meer over de nieuwste iPad Pro

De iPad Pro 2021 werd aangekondigd tijdens het april-event van Apple. Naast de M1-processor heeft de tablet ook 5G-ondersteuning en een gloednieuw mini-led-scherm. Laatstgenoemde zit overigens alleen op de grootste iPad Pro (met 12,9 inch-scherm). De 11 inch-versie moet het nog steeds doen met een lcd-display.

Mini-led heeft een hoger contrast dan lcd en is bovendien energiezuiniger, wat goed is voor de accuduur. Door de nieuwe schermtechniek is de iPad Pro met 12,9 inch-scherm wel duurder: 1219 euro vs 899 euro die je voor het 11 inch-model betaalt. De iPad Pro is sinds 30 april in Nederland te bestellen en wordt over anderhalve week bij de eerste gebruikers geleverd.

