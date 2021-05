Internationale media hebben de eerste iPad Pro 2021 reviews online gezet. Ze zijn heel erg te spreken over de hardware van de nieuwe Apple-tablet, maar uiten ook kritiek. Vooral de software van de nieuwe iPad Pro zou het laten afweten.

Lees verder na de advertentie.

iPad Pro 2021 review round-up

Hij is al even te bestellen en vanaf deze vrijdag ligt hij in de winkels. De iPad Pro 2021 is op papier een regelrechte krachtpatser en Amerikaanse media hebben ‘m de afgelopen weken mogen gebruiken.

De eerste iPad Pro 2021 reviews zijn verschenen en hieronder vatten we enkele opmerkelijke besprekingen samen.

The Verge

The Verge testte de grootste iPad Pro 2021 met 12,9 inch-scherm. De website is met name te spreken over het nieuwe schermtype. The Verge noemt het mini-led-display “geweldig” en de prestaties zouden vergelijkbaar zijn met die van een hoogwaardige oled-tv.

Ook de M1-chip valt in de smaak en is “krankzinnig snel” en kleine functies als Center Stage worden gewaardeerd. Dankzij Center Stage stelt de frontcamera van de iPad Pro scherp tijdens het videobellen zodat je een beetje kunt bewegen zonder uit beeld te raken.

Ruimte voor kritiek is er ook, al is die feedback niet op de hardware gericht. The Verge kraakt bijvoorbeeld iPadOS, het besturingssysteem van de iPad Pro. De website vindt het systeem beperkt en is van mening dat je meerdere gebruikers moet kunnen toevoegen, net zoals bij een Mac.

→ Lees de hele review op The Verge

Marquees Brownlee

Ook YouTuber Marques Brownlee (ook wel bekend als MKBHD) is ook aan de slag gegaan met de nieuwe iPad Pro. Hij is over het algemeen heel erg te spreken over het apparaat. Brownlee legt vooral de nadruk op het scherm, dat volgens hem merkbaar veel helderder en beter is dan voorgaande iPad Pro-generaties.

Verder geeft de YouTuber aan dat er inmiddels genoeg hdr-films en series om van te genieten zodat je het maximale uit het mini-led-scherm haalt. Net als de andere reviewers is MKBHD vooral kritisch op iPadOS, dat in basis een te beperkt systeem is. Brownlee geeft dan ook aan dat de iPad Pro 2021 geen “must buy” is, want hij doet eigenlijk alles wat de vorige Pro al kan, maar dan beter en sneller.

Gizmodo

Gizmodo is iets kritischer dan The Verge. De website zegt dat de accu van de iPad Pro beter had gekund, al valt de gebruikersduur niet door de mand. Ook heeft Gizmodo kritiek op Center Stage. De functie zou niet altijd even goed werken, al komt dit ook door de ietwat rare plaatsing van de selfiecamera van de iPad Pro.

Maar, over het algemeen is Gizmodo heel positief. De site vindt het scherm schitterend. Helemaal wanneer je films en series in hdr kijkt komt de hoge contrastwaarde van het mini-led-display tot zijn recht. Ook de M1-chip kan op veel lof rekenen. Gizmodo noemt de M1-chip “eigenlijk” veel te krachtig voor een tablet.

→ Lees de hele review op Gizmodo

Rene Ritchie

YouTuber Rene Ritchie zegt dat Apple met de iPad Pro 2021 haar spierballen laat zien. De nieuwe tablet is volgens hem bizar krachtig voor een tablet. Vergeleken met het vorige model, de iPad Pro 2020, zou het nieuwe model veel krachtiger zijn.

Ritchie gaat uitgebreid in op de 5G-internetsnelheid van de iPad Pro 2021. De YouTuber zegt dat hij nog nooit zo snel heeft kunnen internetten met een tablet. Heel kritisch is Ritchie niet, maar wel geeft hij aan dat het mini-led-scherm van de iPad Pro het nét niet haalt bij oled. Met name zwartwaarden zouden duidelijk minder zijn.

Meer over de nieuwe iPad Pro

De iPad Pro 2021 ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels. De nieuwe tablet werd afgelopen april aangekondigd en komt in twee formaten. Het instapmodel met 11 inch-scherm kost 899 euro en heeft geen mini-led-scherm. De grotere variant met 12,9 inch-display maakt wél de overstap naar mini-led en kost 1219 euro.

Beide schermformaten hebben dezelfde Apple M1-chip (die bijvoorbeeld ook in de iMac zit) en 5G-internet. Wil je de iPad Pro 2021 kopen? Met onze prijsvergelijker check je de beste deals van alle aanbieders in Nederland.