Release van iPad Pro 2021, nieuwe iMac en Apple TV is deze vrijdag

Het heeft even geduurd, maar eindelijk heeft Apple de release van de iPad Pro 2021, nieuwe iMac en Apple TV 4K aangekondigd. De nieuwe producten liggen vanaf aanstaande vrijdag in de winkels.

iPad Pro 2021 release is bekend

De iMac 2021, iPad Pro 2021 en nieuwe Apple TV 4K waren al langer vooruit te bestellen, maar tot nog toe hield Apple de lippen stijf op elkaar wat de releasedatum betreft. Het bedrijf gaf alleen aan dat de nieuwe producten “medio mei” verkrijgbaar zouden zijn.

Het bedrijf geeft nu meer duidelijkheid en zegt dat klanten die al hebben besteld hun iMac, iPad Pro of Apple TV deze vrijdag geleverd krijgen. Vanaf dan liggen de spullen ook in de winkel en kun je dus langs om de Apple Store om de producten in het ‘echt’ te ervaren. Ook doorverkopers hebben de iMac, iPad Pro en Apple TV dan op voorraad.

Eerste iPad met M1-chip

De iPad Pro 2021 werd afgelopen april aangekondigd en is de eerste iPad met een M1-chip. Tot nog toe kwamen we deze chip, die door Apple zelf wordt gemaakt, alleen in Macs tegen. De nieuwe iPad Pro is hierdoor niet alleen razendsnel, maar ook heel energiezuinig.

Verder kan de tablet overweg met 5G-internet en verschijnt hij in twee formaten: 11 en 12,9 inch. De grote variant heeft een Liquid Retina XDR-scherm, die vergelijkbaar is met de duizenden euro’s kostende Pro Display XDR-monitor van Apple. Je kunt de iPad Pro 2021 kopen vanaf 899 euro; het 12,9 inch-model kost minstens 1219 euro.

iMac 2021 is klaar voor de zomer

Ook de iMac 2021 is uitgerust met de M1-chip. Apples desktop is in een fris jasje gestoken en heeft een nieuw, hoekig design met hardere randen. De nieuwe iMac is verkrijgbaar in allerlei zomerse kleuren zoals groen, geel en blauw.

De Apple-computer heeft een 24 inch-scherm en sterk verbeterde frontcamera, zodat je veel beter kunt videobellen. Ook de accessoires zijn vernieuwd, zoals de Magic Keyboard. Het speciale Apple-toetsenbord heeft nu een Touch ID-scanner. Je kunt de iMac 2021 kopen vanaf 1449 euro.

Apple TV 4K

De nieuwe Apple TV is een stuk sneller geworden. Hij draait op de A12-chip die krachtig genoeg is om bijvoorbeeld games te spelen. Apple Arcade, de reclamevrije gamedienst van Apple, speelt dan ook een grote rol op de Apple TV.

Verder is ook de Siri Remote vernieuwd en kun je met de Apple-mediaspeler genieten van films en series in 4K-kwaliteit. Hij is bovendien van alle gemakken voorzien, zoals HDR en Dolby Vision. Ga je de Apple TV 4K (2021) kopen? Hij is verkrijgbaar voor 199 euro.