Eind deze maand vindt de release van de iPad Pro 2021 plaats. Wel is de tablet slecht verkrijgbaar, want Apple heeft te maken met flinke productieproblemen.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPad Pro 2021 release in eind april

Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Bloomberg. Volgens de zakelijke hebben de schermproducenten van Apple flinke problemen. Ten minste een schermmaker heeft de productie van iPad Pro-displays tijdelijk stopgezet. Hierdoor zou de iPad Pro 2021 met name in de eerste weken beperkt verkrijgbaar zijn.

Volgens Bloomberg gaat Apple twee iPad Pro-modellen uitbrengen: een met 11 inch-scherm en een met 12,9 inch-display. Laatstgenoemde schijnt een scherm van mini-led te krijgen. Deze schermtechniek heeft meerdere voordelen ten opzichte van oled, het scherm van de huidige iPad Pro.

Mini-led blinkt onder meer uit in het tonen van contrasten. Ook kan het scherm veel helderder. De ‘kleine’ iPad Pro, met 11 inch-scherm, schijnt wederom een oled-display te krijgen. Volgens Bloomberg verloopt de productie van dit model voorspoedig en is er geen sprake van tekorten.

→ Ook interessant: Oled, micro-led en mini-led: Apples (toekomstige) schermen uitgelegd

Aankondiging via persbericht?

De zakelijke website denkt dat de iPad Pro 2021 release nog in april plaatsvindt. Hoe dit gaat gebeuren, blijft in het midden. Er gaan geruchten dat Apple de nieuwe iPad Pro via een persbericht aankondigt. Gelijktijdig zou dan ook de iPad mini 2021 worden aangekondigd.

Het eerstvolgende Apple-evenement is op 7 juni. Tijdens WWDC 2021, een bijeenkomst voor softwareontwikkelaars, onthult het bedrijf onder meer iOS 15, macOS 12, iPadOS 15 en watchOS 8.

Dit weten we al over de nieuwe iPad Pro

De nieuwe iPad Pro is dus nog niet aangekondigd, maar de geruchtenmolen heeft al een hoop verklapt. Naar het schijnt gaat de opvolger van de iPad Pro 2020 op ongeveer dezelfde voet verder. De nieuwe tablet zou bijvoorbeeld hetzelfde design krijgen met wederom een dubbele cameralens en LiDAR-scanner.

Wel zou het nieuwe model dunner zijn omdat de schermranden ietsjes zouden krimpen. Daartegenover schijnt de behuizing wel iets dikker te worden. Volgens geruchten heeft de nieuwe iPad Pro namelijk een grotere accu. Wil je verder lezen over alle verwachte verbeteringen? Lees dan onderstaand artikel.

→ Lees verder: iPad Pro 2021: 7 verwachtingen voor de beste iPad van het jaar

Het laatste nieuws over de iPad Pro 2021: