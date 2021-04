Apple heeft de iPad Pro 2021 officieel aangekondigd. De beste iPad van 2021 heeft een M1-processor, die bijvoorbeeld ook in de MacBook Pro zit, en een mini-led-scherm. Van kenmerken, adviesprijs tot aan release: dit is alles wat je moet weten over de nieuwe iPad Pro.

iPad Pro 2021 officieel aangekondigd: dit moet je weten

Na maanden van geruchten heeft Apple de opvolger van de iPad Pro 2020 aangekondigd. De opvolger gaat grotendeels op dezelfde voet verder, maar heeft wel enkele verbeteringen. De meest in het oog springende is de hardware. De M1-chip maakt namelijk de overstap van de Mac naar de iPad.

iPad Pro 2021 in het kort:

Nieuwe M1-chip is 50 procent sneller dan vorige iPad Pro

Lange accuduur gaat hele dag mee

iPad Pro 2021 heeft Thunderbolt-aansluiting

Grootste iPad Pro heeft Liquid Retina XDR-scherm

5G-ondersteuning voor supersnel internet

voor supersnel internet Verbeterde 12 megapixel-TrueDepth-camera

Bestellen vanaf 30 april, begint bij 899 euro

Een grote verbetering vinden we onder de motorkap. De nieuwe iPad Pro wordt aangestuurd door Silicon M1, de Apple-chip die bijvoorbeeld ook in de MacBook Pro (13 inch) en MacBook Air zit. Volgens Apple is de M1-processor veel sneller dan zijn voorganger en daarmee bijvoorbeeld geschikt voor videobewerking.

Nieuw scherm voor iPad Pro: mini-led

Verder heeft de nieuwe iPad Pro een Thunderbolt-aansluiting. Hierdoor kun je heel snel bestanden overdragen van- en naar externe apparaten, zoals computers. De grootste iPad Pro heeft een 12,9 inch-scherm van mini-led. Dit displaytype blinkt uit in het tonen van contrasten. De kleinere iPad Pro 2021 met 11 inch-scherm heeft een lcd-paneel.

Ook nieuw: 5G-ondersteuning. De beste iPad van 2021 kan overweg met de opvolger van 4G. Op die manier kun je onderweg bijvoorbeeld gamen of videobellen met je Apple-tablet dankzij de snelle internetverbinding.

Apple heeft ook de TrueDepth-camera verbeterd. Dankzij een nieuwe functie, Center Stage genaamd, volgt de voorste camera de hoofdpersoon tijdens het videobellen. Gedurende een FaceTime-gesprek kun je zo bijvoorbeeld door de keuken bewegen, want de selfiecamera blijft je volgen.

De nieuwe iPad Pro heeft wederom een LiDAR-scanner. Deze dieptesensor verscheen vorig jaar voor het eerst op de iPad Pro 2020 en gebruik je onder meer voor het maken van portretfoto’s.

Adviesprijs en verkrijgbaarheid

De iPad Pro 2021 komt in twee schermformaten: 11 en 12,9 inch. Laatstgenoemde heeft een mini-led-scherm en begint bij 1219 euro. De kleinere iPad Pro heeft een adviesprijs van 899 euro.

Je kunt de iPad Pro 2021 officieel vanaf 30 april bestellen, waarna ze halverwege mei geleverd worden. Een specifieke releasedatum heeft Apple nog niet bekendgemaakt.

