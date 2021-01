Volgens Apple-lekker Jon Prosser kunnen we in maart een nieuwe iPad Pro verwachten. Veel informatie geeft de insider niet, maar hij lijkt er wel van overtuigd te zijn dat de nieuwe iPad niet lang meer op zich laat wachten.

‘iPad Pro verschijnt in maart’

Het nieuwe jaar is pas net begonnen, maar natuurlijk kijken we al uit naar de eerste aankondigingen van Apple. Naar verwachting is de iPad Pro (2021) één van de eerste nieuwe producten die het bedrijf van Tim Cook dit jaar presenteert. Jon Prosser bevestigt dit op Twitter en antwoordt op de vraag wanneer we een nieuwe iPad Pro kunnen verwachten simpelweg met ‘maart’.

Veel is echter nog onduidelijk over de nieuwe iPad Pro. Zo weten we niet of Prosser bedoelt dat de tablet in maart wordt aangekondigd of in de winkels verschijnt, of allebei. Daarnaast is het de vraag of Apple de nieuwe iPad Pro op een evenement toont, of ervoor kiest om het apparaat met een persbericht aan te kondigen. De iPad Pro (2020) verscheen vorig jaar ook in maart.

Het nieuws komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat Apple begin 2021 een nieuwe iPad Pro uitbrengt. De tablet beschikt mogelijk over een nieuw mini-led-scherm, dat een hoger contrast heeft dan het lcd-display van huidige iPad Pro’s. Het is bovendien dunner en kan goedkoper geproduceerd worden dan oled-schermen.

De huidige iPad Pro (2020)

De meest recente iPad Pro verscheen vorig jaar in maart en introduceerde een snellere chip en verbeterde camera’s. De tablet was het eerste Apple-product met een LiDAR-scanner. Met deze sensor kan de iPad de afstand meten tussen de iPad zelf en een object, wat bijvoorbeeld handig is voor augmented reality.

De verwachting is dat de nieuwe iPad Pro opnieuw een LiDAR-scanner heeft, maar verder is nog weinig bekend over de verbeteringen. Geruchten hebben het wel over ondersteuning voor 5G en dus een beter scherm.

