iPad Pro 2021 bestellen? Vind hier de beste pre-orderdeals van Nederland

Je kunt de indrukwekkende iPad Pro 2021 vanaf nu bestellen. Wie er snel bij is, krijgt het snelheidsmonster halverwege mei geleverd. Lees hier alles over de iPad Pro 2021 pre-order en de beste deals in Nederland.

iPad Pro 2021 bestellen: pre-order is gestart

Precies om 14:00 uur is de pre-order van start gegaan. De eerste exemplaren zijn vanaf medio mei verkrijgbaar, maar Apple noemt geen specifieke releasedatum. Toch is het belangrijk om de iPad Pro 2021 snel te bestellen. Meestal loopt de levertijd snel op en het is niet bekend hoeveel voorraad er is.

De iPad Pro 2021 komt in twee versies. Het instapmodel heeft een 11 inch-scherm. De grotere versie is 12,9 inch groot en heeft een Liquid Retina XDR-display. Dit scherm is van mini-led en daarom veel beter dan het lcd-display van de ‘kleine’ iPad Pro.

Je kunt de iPad Pro 2021 bij onderstaande winkels bestellen. De tablet is uiteraard ook via Apple zelf verkrijgbaar. Let tijdens het bestellen vooral goed op de levertijd. Je wil immers niet lang wachten op je nieuwe aankoop.

Pre-order: bestel de iPad Pro 2021 bij deze webwinkels

Meer over de nieuwe iPad Pro

Net zo krachtig als de nieuwe iMac-computer, overal 5G-internet én een ongeëvenaard mini-led-scherm. Dat is de iPad Pro 2021 in een notendop. Apple heeft haar beste iPad flink verbeterd zonder teveel aan de prijs te sleutelen. Dat is goed nieuws voor kopers, want hij heeft hierdoor een betere prijs-kwaliteitsverhouding.

De iPad Pro 2021 begint bij 899 euro. Je krijgt dan het 11 inch-model met lcd-scherm in huis. Ga je voor de grotere iPad Pro met mini-led? Deze kost minstens 1219 euro. Bovenop deze prijzen kun je de tablet uitbreiden met meer geheugen, werkgeheugen en natuurlijk 5G-internet.

Ook tof: de iPad Pro 2021 heeft een flink verbeterde selfiecamera. Deze beschikt over Center Stage, een functie die jou tijdens het videobellen kan volgen. Tijdens een FaceTime-gesprek kun je zo een beetje bewegen zonder uit beeld te raken.

