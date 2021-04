MacRumors schrijft dat de iPad Pro 2021 een iets dikkere behuizing heeft dan het model van vorig jaar. Dit heeft alles te maken met het nieuwe schermtype: mini-led.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPad Pro 2021-behuizing is gegroeid

Een anonieme bron heeft MacRumors ingefluisterd hoe groot de nieuwe iPad Pro is. De tablet, die hoogstwaarschijnlijk vanavond tijdens het Apple-event officieel wordt gemaakt, zou een diepte van 6,4 millimeter hebben. Dat is 0,5 millimeter ‘dikker’ dan de iPad Pro 2020.

Dimensie in millimeter iPad Pro 2020 (12,9 inch) iPad Pro 2021* (12,9 inch) Hoogte 280,6 280,65 Breedte 214,9 215 Dikte 5,9 6,4 * = verwachte afmetingen

Volgens de mysterieuze, maar volgens MacRumors betrouwbare bron is dit nodig om plaats te bieden aan het nieuwe mini-led-scherm. De verse iPad Pro schijnt over te stappen van lcd naar mini-led. Deze nieuwe schermtechniek blinkt onder meer uit in het tonen van contrasten.

Aan het schermformaat zou niet gesleuteld worden. De bron claimt dat Apple vanavond twee iPad Pro’s onthult. Het instapmodel is volgens geruchten 11 inch groot, de grotere variant zou 12,9 inch meten. Dit zijn dezelfde schermformaten als de huidige iPad Pro.

→ Lees ook: Oled, micro-led en mini-led: Apples (toekomstige) schermen uitgelegd

iPad Pro 2020

Dit verwachten we van de nieuwe iPad Pro

Vanavond vindt het eerste Apple-event van 2021 plaats. We verwachten dat het bedrijf hier onder meer de langverwachte AirTag-tracker en iPad Pro 2021 aankondigt. De beste iPad van 2021 krijgt volgens geruchten een vergelijkbaar design, maar wel betere hardware.

Apple zou de iPad Pro 2021 een A14X-chip meegeven, die gebaseerd is op de A14-processor van de iPhone 12. Ook gaan er geruchten dat de nieuwe Pro-tablets een Thunderbolt-aansluiting krijgen. Hierdoor kun je de tablet koppelen met andere Apple-apparaten, zoals monitors.

Volg de aankondiging

Om 19:00 uur barst het Apple-event los. De slogan van de keynote is “Spring Loaded’. We verwachten daarom meerdere nieuwe producten te zien. In onze Apple-april event-verwachtingen vind je een overzicht van alle mogelijke aankondigingen.

De redactie van iPhoned doet uiteraard live verslag van het evenement. Wil je niets missen? Houd dan onze site in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app. Tot vanavond!

Het laatste nieuws over Apple: