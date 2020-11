De eerstvolgende iPad Pro komt begin 2021 uit en kan overweg met de snelste variant van 5G, zo beweert een website. Apple zou de Pro-tablet wederom in twee formaten uitbrengen.

‘iPad Pro 2021 krijgt snelste 5G’

Het nieuws is afkomstig van DigiTimes. Deze publicatie heeft het niet altijd bij het juiste eind als het op onaangekondigde Apple-producten gaat, dus neem een slag om de arm.

De Taiwanese publicatie claimt ditmaal op basis van gesprekken met anonieme bronnen dat Apple volgend jaar de iPad Pro 2021 uitbrengt met mmWave 5G als grootste troef. Dit is de snelste vorm van het nieuwe netwerk.

DigiTimes denkt dat het bedrijf volgend jaar wederom twee formaten iPad Pro uitbrengt, maar dat de snelle internetsnelheid aan het grote 12,9 inch-model is voorbehouden. Of de kleinere Pro-tablet, die vermoedelijk een 11 inch-scherm krijgt, ook mmWave 5G krijgt is namelijk nog maar de vraag.

Mocht het nieuws waar zijn, heeft dit niet direct voordelen voor Nederlanders. In ons land hebben we namelijk met een eerste versie van het 5G-netwerk te maken. Dit terwijl mmWave pas echt nut heeft op het moment dat je een volledig netwerk hebt.

Dit zit zo. mmWave werkt alleen op hele hoge frequenties en in Nederland is momenteel alleen de lage 700MHz-band beschikbaar. Vanaf 2022 komt hier stapsgewijs verandering in, want dan gaat de hogere 3,5GHz-frequentie onder de hamer. Hierna volgt de hoogste 5G-frequentie: 26GHz. Zodra deze ‘band’ door de Nederlandse overheid is geveild heb je pas iets aan een iPad Pro met mmWave-ondersteuning.

Over de iPad Pro

De iPad Pro is de meest hoogwaardige tablet uit het assortiment van Apple. De meest recente versie kwam afgelopen maart uit. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Apple begin volgend jaar een opvolger aankondigt. Volgens geruchten uit de wandelgangen krijgt deze tablet in ieder geval een mini-led-scherm, dat allerlei voordelen met zich meebrengt.

