De nieuwe iPad Pro komt eraan. Met nog een paar maanden te gaan is het hoog tijd om de balans op te maken: dit zijn onze verwachtingen voor de iPad Pro 2020.



1. Een release in de eerste helft van 2020

De iPad Pro heeft 2019 overgeslagen, maar we hoeven niet tot het einde van 2020 te wachten tot Apple het 2020-model op de markt brengt. Alle geruchten en registraties wijzen erop dat Apple in ieder geval in de eerste helft van dit jaar de tablet onthult en uitbrengt.

Een logisch moment daarvoor zou eind maart zijn. Dan wordt verwacht dat Apple de eerste keynote van het jaar geeft. Tijdens die presentatie onthult het bedrijf dan onder meer de iPhone SE 2 en deze nieuwe iPad Pro. Een exacte datum is nog niet bekend, maar houd rekening met de een na laatste of laatste dinsdag van maart. Dezelfde week zou de pre-order van deze iPad al starten, waarna hij de week erna officieel in de winkels ligt.

2. Hetzelfde design als de iPad Pro 2018

De iPad Pro 2018 introduceerde een nieuw ontwerp voor de iPad met een voorkantvullend scherm en Face ID. Daarnaast kreeg de tablet een plattere achterkant met hardere randen, waardoor hij wat meer deed denken aan de iPhone 5S. Ook het 2020-model zal weer in twee formaten verschijnen: een 11 inch en een 12,9 inch model.

De iPad Pro 2020 zal hoogstwaarschijnlijk exact hetzelfde design behouden, zeker nu ook de 2020 iPhones de overstap zullen maken naar dit ontwerp met scherpere randen. De enige uiterlijke verandering zal de driedubbele cameralens zijn en eventueel een nieuw kleurtje waarin Apple de tablet uitbrengt.

3. Driedubbele cameralens zoals de iPhone 11 Pro

De grote verbetering ten opzichte van de vorige iPad vinden we terug op cameragebied. Apple zou exact dezelfde cameramodule als die van de iPhone 11 Pro aan deze iPad willen toevoegen. Dat geeft de iPad een groothoeklens, ultragroothoeklens en een telelens. Daarmee kun je optisch zoomen en extra ver uitzoomen. Handig voor het maken van groepsfoto’s of video’s en voor ARKit.

4. Draait op Apples A13X-chip

Omdat de iPad Pro altijd het beste van het beste moet hebben, gebruikt Apple al jaren een aangepaste versie van de chip die in de iPhone zit. De iPhone 11 en iPhone 11 Pro draaiden op de A13-chip, dus zal Apple deze gebruiken om de iPad Pro 2020 op de A13X-chip te laten draaien.

De aanpassingen zorgen ervoor dat de chip weer net iets nieuwer is en de prestaties beter zijn afgestemd op de specificaties van de tablet. Reken er maar op dat deze chip weer zo snel is dat je er jaren mee vooruit kunt en je de nieuwste games en zwaarste apps met gemak kunt draaien. Zo is het bewerken van videobestanden al geen probleem op het 2018-model, dat zal met deze iPad alleen nog maar beter worden.

5. Nieuwe Apple Pencil met zoomfunctie

Onlangs dook er een gerucht op over een nieuwe Apple Pencil waar Apple aan zou werken. Deze derde generatie zou een touchscreen krijgen, net zoals de tweede generatie ook een onzichtbare knop heeft om tussen twee functies te schakelen.

Dit nieuwe touchscreen zou het onder andere mogelijk maken om in- en uit te zoomen. Handig als je de stylus gebruikt om een tekening te maken op een groot canvas en je zo snel een detail kunt uitvergroten.

6. Dezelfde prijs als het 2018-model

Net als eerdere jaren haalt Apple de 2018 iPad waarschijnlijk direct uit de handel zodra het 2020 model in de Apple Store ligt. Zoals ook bij de iPhones verwachten we daarom geen grote prijsstijging, zeker nu veel functies en het design hetzelfde blijven. Dat zou het volgende betekenen voor de prijzen:

iPad Pro 2020 11 inch-display: vanaf 899 euro

iPad Pro 2020 12,9 inch-display: vanaf 1119 euro

De vraag is of Apple het instapmodel weer 64GB geeft, of het bedrijf net als bij de Macs van eind vorig jaar voor meer intern geheugen kiest.

