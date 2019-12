iPad Pro 2020-renders tonen herkenbare cameramodule

Er zijn iPad Pro 2020-renders verschenen waarop het uiterlijk van de aankomende tablets van Apple vanuit alle hoeken is te zien. Wat onder andere opvalt is de grote cameramodule op de achterkant, die we kennen van de iPhone 11 Pro’s.

iPad Pro 2020-renders

De afbeeldingen zijn online gezet door OnLeaks, een bekende als het gaat om het lekken van afbeeldingen. Het gaat om zogenaamde renders die weer gebaseerd zijn op cad-bestanden. Die worden gebruikt in fabrieken tijdens het productieproces. Op de afbeeldingen is het vermeende uiterlijk van de iPad Pro 2020 vanuit alle hoeken te zien.

Het gaat om varianten van de tablet van 11 en 12,9 inch, die hetzelfde formaat krijgen als de iPads uit 2018. Bij de iPad Pro 2020 11″ is dat zo’n 248 bij 178,6 millimeter. Het apparaat is 5,9 millimeter dik, maar bij de uitstulping van de camera is dat maximaal 7,8 millimeter. De kleinere variant wordt uitgerust met een achterkant van metaal, terwijl Apple kiest voor glas bij het 12,9 inch-model. Dat is als we de afbeeldingen moeten geloven, Apple zelf heeft daarover namelijk nog niks losgelaten.

iPad Pro 2020 krijgt drie camera’s op achterkant

Net als de iPhone 11’s krijgen de nieuwe iPads drie camera’s op de achterkant, maar details daarover zijn nog niet bekend. Als we uitgaan van dezelfde set-up als bij de iPhones zijn dat drie 12 megapixelcamera’s. Zo kun je foto’s maken met een normale hoek, extra wijde hoek en wat inzoomen dankzij de telefotolens.

Een vingerafdrukscanner is niet te zien, dus we gaan er vanuit dat Face ID weer zorgt voor de beveiliging. Op de afbeeldingen is de frontcam te zien, verwerkt in het bovenste randje van de tablet. Aan de onderkant zijn stereospeakers te zien, evenals de poort om op te laden en data te synchroniseren. Tot slot lijkt op de achterkant ook een Smart Connector aanwezig bij de apparaten, een ietwat aparte plek voor zo’n aansluiting.

Meer geruchten over de iPad Pro 2020

Al sinds de onthulling van de laatste iPads lezen we geruchten over de iPads die in 2020 gepresenteerd worden. Zo zou het antenne-ontwerp een stuk beter zijn en zou Apple kiezen voor een scherm voorzien van mini-leds. Qua processor verwachten we de Apple A13-chip net zoals in de iPhone 11-reeks. Tot slot wordt de presentatie van deze nieuwe iPads verwacht rond het eind van het eerste kwartaal 2020, nog even geduld dus.

Lees het laatste nieuws over Apple