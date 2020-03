Met geruchten over een nieuwe MacBook Air en nu Apple een onaangekondigde iPad in Europa heeft geregistreerd, lijken nieuwe producten steeds dichterbij te komen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2020 registratie ontdekt in Europa

AppleInsider ontdekte de registratie bij de Eurasian Economic Commission, een databank waar bedrijven hun producten in moeten registreren voordat ze verkocht mogen worden. Dat maakt het een betrouwbare bron om te zien of er nieuwe producten van Apple onderweg zijn.

Apple heeft zojuist het product ‘A2229’ toegevoegd, met in de beschrijving een ‘tablet of computer van Apple’ die op iPadOS 13 draait. Vooralsnog is dit de enige iPad die het bedrijf heeft geregistreerd, wat het aannemelijk maakt dat het hier om de iPad Pro 2020 gaat waar we al maanden geruchten over horen.

Deze nieuwe iPad zou hetzelfde design krijgen als de iPad Pro 2018. Daarnaast zou deze iPad dezelfde driedubbele camera krijgen als de iPhone 11 Pro, wat de tablet een stuk beter geschikt maakt voor foto’s, video’s en augmented reality. De huidige iPad Pro stamt alweer uit oktober 2018, dus ligt het voor de hand dat Apple spoedig met een nieuw model komt.

Het is niet het eerste gerucht dat doet vermoeden dat er spoedig nieuwe Apple-producten aankomen. Zo stelde een gerucht vorige week al dat Apple deze week een nieuwe MacBook Air zou aankondigen.

Een traditionele keynote is met de maatregelen rondom het coronavirus onmogelijk. Toch bestaat de kans dat Apple voor het einde van de maand een online presentatie geeft van meerdere nieuwe producten. Deze nieuwe iPad zou daar deel van kunnen uitmaken, samen met de nieuwe MacBooks, AirTag en iPhone SE 2.

Lees ook: iPad Pro 2020: 6 verwachtingen voor Apples aanstaande toptablet