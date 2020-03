De iPad Pro 2020, die vermoedelijk later dit jaar wordt uitgebracht, verschijnt in twee formaten. Ook hebben consumenten straks – net als bij eerdere iPad Pro’s – de keuze uit een model met alleen wifi en een variant met mobiel internet.

‘iPad Pro 2020 formaten gelekt: 11 en 12,9 inch’

De website iPhone in Canada heeft in een Chinese gebruiksaanwijzing nieuwe modellen van de iPad Pro gespot. Het gaat om versies met de modelnummers A2228, A2229, A2231, en A2233, die inmiddels weer zijn verwijderd van de website van Apple. De iPad Pro 2020 zou in twee formaten verschijnen, net als de huidige iPad Pro. Dat betekent dat je straks kunt kiezen uit een 11 en 12,9 inch-model.

Daarnaast komt zowel de 11 inch-iPad Pro als 12 inch-versie in twee varianten: één met alleen wifi en één met ondersteuning voor mobiel internet (wifi + cellular). Ook dit komt overeen met de iPad Pro’s die op dit moment verkrijgbaar zijn. In totaal kunnen we dus vier nieuwe modellen van de iPad Pro 2020 verwachten.

Het lijkt erop dat we niet lang meer op de nieuwe tablet hoeven te wachten. Eerder deze week werd duidelijk dat Apple de onaangekondigde iPad heeft geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission. Dit is een databank waarin bedrijven hun nieuwste apparaten moeten registreren voordat ze in de winkels komen te liggen. Dit duidt er meestal op dat een aankondiging niet ver weg is.

Hetzelfde design, wel betere camera’s

Volgens de geruchten die de afgelopen maanden zijn verschenen, lijkt de iPad Pro 2020 aan de buitenkant erg op zijn voorganger. Onder de motorkap worden waarschijnlijk wel verbeteringen doorgevoerd. Ook is Apple van plan om de camera’s flink onder handen te nemen. De iPad Pro 2020 heeft waarschijnlijk een driedubbele camera achterop met een extra Time of Flight-sensor, die diepte-informatie vastlegt voor bijvoorbeeld augmented reality.

Helaas is het nog onduidelijk wanneer we de nieuwe tablet precies kunnen verwachten. Door alle maatregelen rondom het coronavirus is een traditionele keynote onmogelijk, maar Apple kan er wel voor kiezen om zijn nieuwste producten te onthullen tijdens een online presentatie. Ook kan het bedrijf uit Cupertino via persberichten zijn nieuwste producten uit de doeken doen.

