‘iPad Pro met 5G-ondersteuning en A14-chip verschijnt in najaar 2020’

Apple zou van plan zijn om dit najaar een nieuwe iPad Pro uit te brengen met ondersteuning voor 5G. Het apparaat zou daarnaast op de nieuwe A14-serie chip draaien, de opvolger van de A13-chip die nu in de iPhone 11-serie zit.



‘iPad Pro 2020 krijgt 5G-ondersteuning’

Het nieuws is afkomstig van Digitimes, die zich beroept op meerdere anonieme bronnen. Digitimes is geregeld een betrouwbare bron als het om onaangekondigde Apple-producten gaat. Volgens de bron zou Apple van plan zijn om dit najaar een nieuwe iPad Pro uit te brengen.

Dat zou betekenen dat Apple zowel in maart als dit najaar een nieuwe iPad Pro op de markt wil brengen. Waarschijnlijk gaat het hier om hetzelfde apparaat, maar voegt Apple dit najaar een extra model toe die als enige verbetering 5G ondersteunt.

Volgens Digitimes draait deze 5G iPad Pro 2020 op de A14-chip, al gaat het hier waarschijnlijk om de A14X-versie. Apple gebruikt al jaren een aangepaste versie van de A-serie chip voor de iPad, die beter is afgestemd op de mogelijkheden van de tablet.

Nieuwe cameralens en hetzelfde design

Naast ondersteuning voor 5G en deze nieuwe chip is de andere grote verbetering van deze iPad Pro een nieuwe cameralens. Apple zou dezelfde driedubbele lens van de iPhone 11 Pro op deze iPad willen zetten. Daarmee wordt niet alleen de kwaliteit van de foto’s veel beter, maar gaat ook de kwaliteit van augmented reality-apps erop vooruit.

Naast de iPad zou ook de iPhone dit najaar voor het eerst ondersteuning krijgen voor 5G. De grote vraag is hierbij of deze toestellen ook in Nederland beschikbaar komen. Een gerucht stelde onlangs dat Apple enkel iPhones met 5G-ondersteuning uit wilde brengen in landen waar 5G al breed beschikbaar was. Mocht Apple 5G-iPhones dit jaar niet in Nederland uitbrengen, dan verwachten we dat de iPad Pro met 5G dit jaar ook Nederland overslaat.

