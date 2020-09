Met WWDC en nieuwe iPads aan de horizon, duiken de eerste nieuwe accessoires op. Twee nieuwe cases voor de 12,9- en gloednieuwe 10,5-inch iPads geven wat interessante vernieuwingen prijs.



iPad Pro 2017 case lekt uit: dit valt op

Hoewel ontwikkelaarsbeurs WWDC zich doorgaans richt op software, komt er deze week ook wat hardware voorbij. Volgens de laatste geruchten doet Apple een nieuwe 12,9-inch iPad Pro en een nieuwe 10,5-inch iPad uit de doeken. Door de schermranden drastisch te verkleinen, is het formaat van de nieuwe iPad niet veel groter dan dat van de 9,7-inch iPad Pro.

De gelekte foto’s van de cases zijn afkomstig van verschillende bronnen, wat ze een stuk geloofwaardiger maakt. Ook is het niet zomaar een iPad-hoes in een ander formaat, er zijn duidelijke verschillen te zien die nieuwe functies verklappen.

Nieuwe microfoongaten

Zo zijn er twee nieuwe gaten te zien voor microfoons. Een zit net als bij de iPad 2017 op de achterkant van het apparaat. Het lijkt er dus op dat Apple deze nieuwe locatie voor de microfoon ook bij de nieuwe iPad Pro’s doorvoert. Ook zien we bij beide hoezen een houder voor de Apple Pencil, wat doet vermoeden dat de nieuwe 10,5-inch iPad inderdaad in de iPad Pro-lijn thuishoort en het witte pennetje ondersteunt.

Op bovenstaande foto is te zien hoe een 9,7-inch iPad in de 10,5-inch iPad-hoes is geplaatst. Zo zie je goed dat het formaat nauwelijks groter is, maar dat door het wegvallen van de schermranden toch ruimte is om het scherm een stuk forser te maken. Apple zou op 5 juni tijdens WWDC 2017 onder meer twee nieuwe iPad Pro’s onthullen. Daarnaast staan volgens de geruchten een Siri-speaker, nieuwe MacBooks en software-updates op de planning.

