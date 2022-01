‘iPad met oled-scherm komt waarschijnlijk in 2024’ (nog even geduld)

Al jaren horen we geruchten over een iPad met oled-display. Nog even geduld, want je moet nog tot 2024 wachten voordat je daadwerkelijk zo’n iPad met oled-scherm kunt kopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad met oled-scherm: pas in 2024

Samsung is druk bezig met de ontwikkeling van de machines voor het maken van Apples oled-schermen. Volgens de Koreaanse nieuwsbron The Elec moet Apple wel een ‘flinke bestelling’ doen, om het voor Samsung financieel haalbaar te maken.

Apple en Samsung werkten al in 2021 samen om een oled-paneel van 10.86-inch te maken, maar daar kwam in het derde kwartaal een einde aan. Het project was te duur voor Samsung om de panelen voor de juiste te prijs te leveren. Deze schermen voor een 10,86 inch-iPad Pro met oled stonden (volgens eerdere geruchten) op de planning voor 2022.

Ook interessant: ‘Eerste iPad Pro met oled-scherm komt pas in 2023 of 2024’

Wanneer Apple en Samsung wederom gaan samenwerken (en als Apple daadwerkelijk een flink aantal schermen gaat bestellen), dan kan Samsung in het derde kwartaal van 2022 de machines bestellen. Die worden dan waarschijnlijk in 2023 geleverd. De schermen kunnen dan gemaakt worden en ergens in 2024 verschijnt dan (hopen we) de eerste iPad met oled-scherm.

Ook de Mac krijgt een oled-scherm

Verder gaan er geruchten dat Apple ook met de Chinese schermfabrikant BOE samenwerkt om grotere oled-schermen te maken voor de Macs en iPads. De Chinese fabrikant kan oled-schermen maken van maximaal 15 inch. De geruchten gaan al langer dat ook de Mac een oled-scherm in de toekomst gaat krijgen.

iPad met oled-scherm: dit zijn de voordelen

Er zijn al verschillende Apple-producten die nu al een oled-scherm hebben: de iPhone, de Apple Watch en de Touch Bar van de oudere MacBook Pro.

Wanneer de iPad ook overstapt op oled, dan zal je dit als gebruiker zeker gaan merken. Een oled-scherm heeft een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken en diepere zwarttinten. Dit laatste is mogelijk omdat een oled-display individuele pixels uit kan schakelen en daarom geen ‘zwart beeld’ hoeft te laten zien.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.