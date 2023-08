iPad wordt helemaal anders – Apple’s tablet krijgt nieuw design

De volgende iPad krijgt naar verluidt een vernieuwd design, waardoor de tablet er anders uitziet dan we tot nu toe zijn gewend. Dit gaat er veranderen.

Nieuw design voor de iPad

Het is alweer even geleden dat de vorige iPad Pro is verschenen. De vijfde generatie iPad Pro werd in oktober 2022 gelanceerd en draait op de enorm snelle M2-chip. Dit was ook meteen de grootste vernieuwing, op alle andere gebieden lijkt de iPad Pro 2022 op de vierde generatie iPad Pro. Zo is ook het design van de iPad precies hetzelfde gebleven.

Daar komt met de nieuwe iPad Pro naar verluidt verandering in, want Apple werkt aan een nieuw design voor de tablet. Dit vernieuwde ontwerp heeft waarschijnlijk iets weg van de iPhone 15 Pro (Max). Apple presenteert deze telefoons volgende maand, waardoor we al een goed idee hebben van het veranderde ontwerp. Dit is hoe de nieuwe iPhones én iPad Pro eruit gaan zien.

Dunnere randen voor de iPhone en iPad

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max krijgen dit jaar veel dunnere schermranden dan we tot nu toe bij de iPhone hebben gezien. De huidige iPhones hebben een rand van 2,2 millimeter, terwijl dit bij de nieuwe iPhones wordt teruggebracht naar 1,5 millimeter. Hierdoor is het scherm iets groter, zonder dat de behuizing van de iPhone moet worden aangepast.

Apple is nu van plan om de iPad Pro een soortgelijk design te geven. De nieuwe iPad krijgt dan ook veel dunnere schermranden. Bij de iPad wordt het scherm dan eveneens een slag groter, terwijl de behuizing hetzelfde formaat aanhoudt. Het is nog niet bekend hoe dun de nieuwe schermranden worden.

Dit nieuwe design past binnen het plan van Apple om de iPhone en iPad volledig zonder schermranden te maken. De voorkant van de toestellen bestaat dan alleen nog maar uit het scherm. De iPhone 17 is mogelijk de eerste telefoon van Apple zonder schermranden. Nog even wachten dus, want de telefoon verschijnt pas in 2025. De release van de nieuwe iPad zonder randen duurt waarschijnlijk nog langer.

Nieuw scherm voor iPad Pro

Niet alleen de schermranden veranderen bij de iPad Pro, de tablet krijgt ook een compleet nieuw scherm. De nieuwe tablet wordt mogelijk voorzien van een oled-scherm. Apple brengt het oled-scherm dan naar zowel de kleine als de grote uitvoering van de iPad Pro. Dat betekent vooral voor het model met het 11-inch scherm een behoorlijke upgrade.

Als we de geruchten moeten geloven, verschijnt de iPad Pro met het vernieuwde design pas volgend jaar. Ben je benieuwd welke iPads we dit jaar mogelijk wél gaan zien? Lees dan hier alle geruchten over de nieuwe iPads die Apple voor 2023 heeft gepland. Wil je niet zo lang wachten op de nieuwe iPad? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

