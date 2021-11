‘Nieuwe iPad mini krijgt scherm met ProMotion’

Volgens de laatste geruchten krijgt de volgende iPad mini een ProMotion-scherm. Dit zou de oplossing zijn voor het probleem met het scrollen (‘jelly scrolling’). Maar het ProMotion-scherm geeft de iPad mini ook andere voordelen.

De nieuwe iPad mini krijgt ProMotion

De iPad mini 2021 is pas net uit, maar de geruchtenmolen over de mogelijke opvolger is al in volle gang. Wordt het een iPad mini 2022, of misschien een iPad mini 7? Dat weten we nog niet, maar volgens de laatste geruchten krijgt de volgende iPad mini een ProMotion-scherm. Dit 120Hz-scherm ondersteunt een hele hoge verversingssnelheid en kan daarnaast de oplossing voor het ‘jelly scrolling’-probleem zijn.

De grootste voordelen van een ProMotion-scherm zijn dat je iPad mini sneller aanvoelt en het scrollen veel soepeler gaat. Een ander voordeel is dat je langer met een acculading doet. Dit heeft alles te maken met de ververssnelheid die kan fluctueren: van 10 tot 120Hz.

Het aanpassen van de verversingssnelheid hoef je overigens niet zelf te doen, maar gebeurt automatisch. Kijk je bijvoorbeeld naar een film die met 24 fps is opgenomen, dan ververst het ProMotion-scherm ook 24 keer per seconde. Ze verbruikt het display niet meer energie dan nodig, en dat is gunstig voor de accuduur.

De iPad mini 2021

De iPad mini is in 2021 minder ‘mini’ qua schermgrootte. Die is namelijk 8,3 inch, terwijl zijn directe voorganger nog een display had van 7,9 inch. De schermranden zijn echter een stuk smaller geworden en ook de resolutie is wat opgekrikt. De iPad mini 2021 heeft een mini-led-display zoals in de iPad Pro, maar heeft géén ProMotion.

De kleinste iPad van 2021 is uitgerust met een A15 Bionic. Deze chip is ook te vinden in de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Die chip biedt niet alleen veel meer rauwe processorkracht, maar is ook op grafisch gebied een stuk sterker.

