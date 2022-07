iPad mini-gebruikers klagen over oplaadproblemen na iPadOS 15.5-update

iOS 15.5 en iPadOS 15.5 waren al eerder in het nieuws vanwege problemen met de Apple Books-app, maar nu is er opnieuw gedoe met de software. Dit keer is de iPad mini de pineut.

Apple bracht een tijdje terug iOS 15.5 en iPadOS 15.5 uit. De software is over het algemeen stabiel, maar voor een aantal iPad mini-gebruikers zorgt het voor problemen. Na het installeren van de update laadt de tablet in sommige gevallen namelijk helemaal niet meer op. Hierdoor kunnen een aantal mensen hun iPad mini niet langer gebruiken.

Hoewel getroffen gebruikers naar eigen zeggen een originele Apple-oplader gebruiken, reageert de iPad hier helemaal niet meer op. Het volledig herstellen van de software lijk helaas ook niet te helpen. Er is tot nu toe nog geen enkele oplossing voor de bug gevonden. Gebruikers zullen dus op een nieuwe software-update moeten wachten, die het probleem oplost.

Apple erkent de iPad mini-problemen en zegt ook zelf dat ‘het niet helpt om de accu te vervangen’. Dat betekent dat het daadwerkelijk om een softwarematig probleem gaat. Ergens is dit goed nieuws, want als Apple een probleem erkent, werkt de fabrikant hoogstwaarschijnlijk aan een oplossing. Het is nog niet bekend of iOS 15.6 de oplaadbug al fixt.

Meer over de mini-tablet

Apple kondigde in 2021 een nieuwe versie van de iPad mini aan, met een geheel nieuw ontwerp. Hiermee lijkt de tablet behoorlijk op de iPad Air – alleen dan een stukje kleiner. De iPad mini is vooral interessant voor mensen die heel veel power in een compacte tablet willen. Denk hierbij aan mensen die veel reizen en geen zin hebben om altijd maar een logge laptop of tablet mee te slepen.

Naar verwachting komt Apple in september met een nieuwe versie van de iPad mini. We verwachten geen grote designveranderingen. Wellicht geeft Apple de tablet een M1-chip, net als de iPad Air en de iPad Pro. De huidige iPad mini draait op een A14-chip.

