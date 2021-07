‘Nieuwe iPad mini krijgt mini-led-scherm en Touch ID in de aanknop’

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple een nieuwe iPad mini op de planning heeft staan. Volgens het laatste gerucht krijgt de nieuwe kleine tablet van Apple een mini-led-scherm.

Gerucht: iPad mini krijgt hetzelfde scherm als de 12,9 inch-iPad Pro

De nieuwe iPad mini krijgt een mini-led-scherm en komt eind dit jaar nog op de markt. Dat is te vinden in een beveiligde reportage van DigiTimes. Vergeleken met traditionele lcd-schermen biedt mini-led-technologie voordelen zoals een hogere helderheid, verbeterd contrast en diepere zwarttinten. We zagen dit scherm al eerder op de 12,9 inch-iPad Pro, die eerder dit jaar werd aangekondigd.

In de reportage staat het volgende: “Radiant Optoelectronics zal in het derde kwartaal de leveringen van zijn backlight-eenheden voor de nieuwe MacBook Pro en iPad mini met mini-led-schermen starten. Volgens bronnen uit de sector nemen de leveringen in het vierde kwartaal in volume toe.”

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple een nieuwe iPad mini op de planning heeft staan. Het ontwerp van de tablet gaat flink onder de schop. Zo is er ruimte voor een groter 8,5 inch tot 9 inch-scherm met slankere randen, Touch ID in de aanknop, een USB-C-poort en meer.

Render van de nieuwe iPad mini

Niet de eerste keer dat we horen van een iPad mini met een mini-led-scherm

Apple-analist Ming-Chi Kuo had het al eerder over een iPad mini met een mini-led-display. Volgens hem zou de nieuwe tablet met een 7,9 inch-scherm in 2020 op de markt komen. Dit bleek achteraf niet te kloppen.

Volgens Mark Gurman en Debby Wu van Bloomberg wordt de nieuwe iPad mini later dit jaar nog aangekondigd. Het nieuws over de levering van mini-led-gerelateerde schermonderdelen in het derde kwartaal van 2021 lijkt hiermee in lijn te zijn.

Een mini-led-iPad mini is dan ook zeker geen gekke gedachte. Apple heeft naar verluidt plannen om de schermtechnologie langzaam naar meer producten te brengen. Zo krijgt ook de MacBook Pro waarschijnlijk een mini-led-scherm in 2022.

Nieuws over de laatste iPad mini blijft maar binnenstromen.