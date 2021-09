A15-chip in iPad mini minder krachtig dan chip in iPhone 13

Zowel de iPad mini 2021 als de iPhone 13-serie heeft een A15-chip aan boord. Uit benchmarks blijkt echter dat de chip in de iPad mini een stukje minder snel is.

Lees verder na de advertentie.

Klein snelheidsverschil tussen iPad mini en iPhone 13

Apple kondigde onlangs een gloednieuwe iPad mini aan. Het apparaat heeft een spetterend nieuw ontwerp en wordt aangedreven door de A15 Bionic-processor. Dit is dezelfde chip die we ook in de iPhone 13-serie vinden. Uit Geekbench-resultaten blijkt echter dat de chip in de iPad mini en de chip in de iPhone 13 wel degelijk van elkaar verschillen.

De nieuwe iPad mini wordt aangedreven door een 2,93GHz-processor. De chip is lager geklokt dan de iPhone 13, die over een 3,2GHz-processor beschikt. Dit blijkt echter weinig invloed te hebben op de uiteindelijke prestaties van beide apparaten. Waarom Apple ervoor gekozen heeft om van andere kloksnelheden gebruik te maken, is niet bekend.

Eerder schreven we al over het snelheidsverschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro. De Pro-variant heeft meer gpu-kernen dan het standaard-model. Hierdoor is de iPhone 13 Pro beter geschikt voor gamen dan de iPhone 13. Geen enkele A15-chip is dus hetzelfde.

Meer over de nieuwe iPad mini

De iPad mini is in 2021 minder ‘mini’ qua schermgrootte. De tablet heeft een scherm van 8,3 inch, waar zijn directe voorganger nog een scherm had van 7,9 inch. De schermranden zijn echter een stuk smaller geworden en ook de resolutie is wat opgehoogd.

Zorgen dat al jouw gegevens veilig blijven doe je met de iPad mini 2021 nog steeds met je vingerafdruk. De Touch ID-sensor is namelijk verwerkt in de aan-/uitknop aan de bovenkant van de tablet. Het instapmodel met 64GB opslag en wifi heeft een adviesprijs van 559 euro.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app voor of houd onze website in de gaten.

Meer Apple-nieuws: