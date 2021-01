Volgens een gerucht brengt Apple in maart, naast de twee nieuwe iPad Pro’s, ook een vernieuwde iPad mini met groter scherm uit. Naar verwachting worden de randen een stuk dunner en blijft de homeknop.

‘Nieuwe iPad mini krijgt groter scherm dan voorganger’

In maart staat, volgens een rapport van Mac Otakara, de zesde generatie iPad mini op de planning. Deze kleine tablet krijgt anno 2021 een 8,4-inch scherm. Dit is een slagje groter dan zijn voorganger met een 7,9-inch display.

De iPad mini 2021 krijgt volgens de Japanse geruchtenwebsite geen drastisch nieuw ontwerp. De iPad behoudt de randen aan de boven- en onderkant. Ook de homeknop met Touch ID blijft. In het rapport van Mac Otakara wordt het ontwerp vergeleken met de derde generatie iPad Air.

Derde generatie iPad Air (2019)

Mac Otakara verwacht dat de nieuwe iPad mini ergens in maart wordt gepresenteerd. Dit komt overeen met de verwachte iPad Pro 2021 aankondiging, die we ook in het eerste kwartaal verwachten.

Ook Ming-Chi Kuo verwacht vernieuwde iPad mini

De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo meldde in mei 2020 al dat Apple in de eerste helft van 2021 een nieuwe iPad mini uitbrengt met een scherm tussen de 8,5- en 9-inch. Verdere details kon Kuo nog niet delen.

Ook nu zijn nog niet veel details over de iPad mini 2021 openbaar. Vooralsnog is alleen de mogelijke schermgrootte bekend. Het lijkt erop dat de randen van de nieuwe generatie dunner worden, met een groter 8,4-inch scherm als resultaat.

‘Nieuwe iPad Pro in maart, krijgt mini-led-scherm’

Volgens een gerucht brengt Apple in maart, naast de vernieuwde iPad mini, ook twee nieuwe iPad Pro’s uit. Het grootste model zou een mini-led-scherm krijgen, een nieuwe schermtechniek die voor een langere levensduur zorgt. De kleinere iPad Pro behoudt daarentegen zijn oled-paneel.

De integratie van mini-led is een hardnekkig gerucht. Al jaren verwachten insiders de overstap naar dit schermtype. Mini-led heeft meerdere voordelen ten opzichte van lcd en oled, de huidige schermtypes die door Apple gebruikt worden.

