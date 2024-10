De volgende kleine iPad gaat volgens geruchten een grote upgrade krijgen. Het lijkt er namelijk op dat iPad mini 8 een oled-scherm krijgt.

‘iPad mini 8 krijgt oled-display’ (en dat heeft deze voordelen)

De iPad mini 7 (2024) is nog maar net verschenen, maar er gaan nu al geruchten over de opvolger. Dat zei doorgaans betrouwbare Ross young in een post op X (voormalig Twitter).

Stiekem is het niet zo heel vreemd dat hij het zegt. Apple is langzaam maar zeker alle devices aan het upgraden met oled-displays. De iPad mini (8) mag dan natuurlijk niet achterblijven en hoort dan ook oled te krijgen.

Er gingen overigens al langer geruchten dat de iPad mini naar oled zou overstappen bij eerdere versies, maar dat gebeurde jammer genoeg niet. Nu lijkt het bij de iPad mini 8 eindelijk zover te zijn.

Dit zijn de voordelen van een oled-scherm

Als de iPad mini 8 inderdaad een oled-scherm krijgt heeft dat een aantal voordelen. Zo is de helderheid van het scherm beter met meer contrast. Verder is zwart op het scherm dan ook echt zwart. Daarnaast is het scherm zuiniger, wat natuurlijk voordelen heeft voor de batterijduur.

iPad mini 8 release

Maar de iPad mini 7 (2024) is natuurlijk pas net uit. Dus het zal nog wel even duren voordat de iPad mini 8 met een oled-display verschijnt. De laatste paar keer kreeg de iPad mini een update in 2019, 2021 en 2024. Dus grote kans dat je nog twee tot drie jaar moet wachten.

De iPad mini 8 is overigens niet het enige apparaat dat volgens de geruchten overstapt richting oled. Ook de volgende iPhone SE en de iPad Air gaan waarschijnlijk bij de nieuwe versie een oled-display krijgen.

Het zal dus nog wel even duren voordat de volgende iPad mini eraan komt. Ben je nu op zoek naar de kleinste iPad van dit moment? Dan moet je bij de iPad mini 7 (2024) zijn. Die is er al vanaf € 609,-. Voor alle prijzen en aanbieders kun je het beste even ons iPad mini 7-prijsoverzicht bekijken.