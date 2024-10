iPad mini 7 komt deze maand: dit zijn de verwachtingen

Er komt een nieuwe iPad mini aan! Benieuwd naar de nieuwe functies? Wij zetten alle verwachtingen voor de iPad mini 7 voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 7

Als je een nieuwe iPad mini wilt kopen kun je beter nog even wachten, want Apple brengt deze maand een nieuwe generatie van de tablet uit. Het is de verwachting dat Apple de iPad mini 7 eind oktober onthult. De kleine tablet is waarschijnlijk begin volgende maand al in de winkels verkrijgbaar. Ben je van plan om de volgende iPad mini te kopen? Dit zijn de verwachtingen over de iPad mini 7!

1. Display

Apple introduceerde bij de iPad mini 6 een nieuw design, waardoor we waarschijnlijk weinig veranderingen zullen zien bij de iPad mini 7. De tablet beschikt over een 8,3-inch scherm en de afmetingen zijn vermoedelijk gelijk aan die van de zesde generatie iPad mini. Wel zien we bij de nieuwe tablet een aangepast scherm, dat de problemen van de iPad mini 6 moet verhelpen. De zesde generatie van de tablet had namelijk last van jelly scrolling.

Bij dit probleem ververst de ene kant van het scherm sneller dan het andere gedeelte. Volgens Apple is dit verschijnsel normaal bij lcd-schermen, maar het bedrijf heeft er naar verluidt toch voor gekozen om jelly scrolling aan te pakken bij het nieuwe display. Grote veranderingen hoeven we niet te verwachten bij de iPad mini 7, want de tablet heeft opnieuw een lcd-scherm dat beperkt is tot 60 Hz. ProMotion blijft exclusief voor de iPad Pro.

2. Apple Intelligence

Apple heeft in juni Apple Intelligence aangekondigd en het is de verwachting dat de iPad mini 7 ondersteuning krijgt voor de nieuwe techniek. Daarvoor is een veel krachtigere processor nodig, want de iPad mini 6 draait nog op de A15 Bionic-chip. Op dit moment werkt Apple Intelligence alleen met apparaten die draaien op de A17 Pro-, M1-chip of nieuwer. Onder de motorkap krijgt de iPad mini 7 dus een grote update.

Volgens geruchten kiest Apple bij de kleine tablet voor de A17 Pro-chip, die we eerder bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen. Om meerdere zware taken van Apple Intelligence op hetzelfde moment te draaien krijgt de iPad mini 7 vermoedelijk ook meer werkgeheugen. De iPad mini 6 heeft slechts 4 GB RAM, dat wordt bij de nieuwe generatie waarschijnlijk 6 of zelfs 8 GB.

3. Verbeterde camera

Mogelijk zien we ook een aantal veranderingen bij de camera van de iPad mini 7. Apple heeft de frontcamera’s bij de iPad Pro en de iPad Air verplaatst naar het midden van de lange zijde van het toestel. Daardoor bevindt de camera zich in het midden als je de tablet in landschapsmodus gebruikt. De kans is groot dat Apple dezelfde aanpassing doorvoert bij de iPad mini 7.

Daarnaast krijgt de iPad mini 7 naar verluidt een verbeterde camera aan de achterzijde. Nu beschikt de iPad mini 6 over een 12-megapixel groothoekcamera, bij de volgende iPad mini 7 wordt dat mogelijk meer megapixel. Bovendien is het de verwachting dat de nieuwe camera meer licht kan opvangen, voor betere foto’s in het donker. Verder is er nog weinig bekend over de camera van de nieuwe iPad.

4. Meer verwachtingen

Het lijkt er dus op dat de iPad mini 7 vooral onder de motorkap een grote update krijgt. Toch past Apple het design van de nieuwe tablet waarschijnlijk aan, want het toestel is mogelijk in andere kleuren verkrijgbaar dan de iPad mini 6. Volgens geruchten kun je bij de iPad mini 7 straks kiezen uit dezelfde kleuren als de iPad Air 2024. Dit zijn andere veranderingen die worden verwacht bij de iPad mini 2024:

Beschikbare kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw;

Ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3;

Werkt met de Apple Pencil Pro;

Camera krijgt ondersteuning voor HDR 4.

Release en prijs

Het lijkt erop dat de voorraad van de iPad mini 6 niet meer wordt aangevuld in de winkels, waardoor het zo goed als zeker is dat de release aanstaande is. Apple organiseert deze maand vermoedelijk nog een evenement, waarbij de iPad mini 7, MacBook Pro 2024, Mac mini 2024 en iMac 2024 worden aangekondigd. Alle Macs maken waarschijnlijk de overstap naar de krachtige M4-chip, die we nu al in de iPad Pro 2024 zien.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman is Apple van plan om de iPad mini 7 op 1 november uit te brengen. Een week eerder presenteert Apple de nieuwe tablet, dat gebeurt waarschijnlijk in de laatste week van oktober. De iPad mini 6 heeft een startprijs van 609 euro bij Apple, maar is bij andere aanbieders al tegen een veel lagere prijs te krijgen. Het is de verwachting dat de iPad mini 7 dezelfde startprijs krijgt. Benieuwd hoeveel je nu betaalt voor de iPad mini 6? Dit zijn de laagste prijzen: