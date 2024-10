iPad mini 7 (2024): deze vijf upgrades heb je gemist

De iPad mini 7 is inmiddels in de winkels verkrijgbaar, maar over een aantal functies heeft Apple weinig gezegd. Deze vijf upgrades zie je bij de iPad mini 7 in 2024!

iPad mini 7

Apple heeft in 2024 eindelijk een nieuwe iPad mini uitgebracht! De iPad mini 7 heeft vooral onder de motorkap grote veranderingen gekregen, want het toestel draait op de A17 Pro-chip. Dat is dezelfde processor die we eerder in de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen, terwijl de iPad mini 6 nog op de A15 Bionic-chip draait. Een grote stap dus, waarmee de kleine tablet nu ook ondersteuning heeft voor Apple Intelligence.

Het ontwerp van de iPad mini 7 is vrijwel ongewijzigd in vergelijking met de iPad mini 6. De kleine tablet beschikt opnieuw over een 8,3-inch display en is beveiligd met Touch ID. Wel zien we een nieuwe kleur, want je kunt bij de iPad mini in 2024 voor het eerst kiezen voor een blauwe uitvoering. Benieuwd welke upgrades je mogelijk hebt gemist bij de iPad mini 7? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Verbeterde connectiviteit

De zevende generatie van de iPad mini heeft ondersteuning voor nieuwere standaarden van wifi en bluetooth. De iPad mini 7 werkt met Wifi 6E en Bluetooth 5.3, een upgrade in vergelijking met de vorige generatie van de iPad mini. Bij de iPad mini 6 was dit Wifi 6 en Bluetooth 5.0. De nieuwe standaarden zorgen vooral voor stabielere internet- en bluetoothverbindingen. Bovendien kan de iPad mini 7 met 6 GHz-netwerken verbinden.

2. Apple Pencil Hover

De iPad mini 7 werkt met de Apple Pencil Pro, die eerder dit jaar verscheen. Dat is niet de enige upgrade die Apple bij de iPad mini 7 heeft doorgevoerd, want de kleine tablet heeft ook ondersteuning voor de Hover-functie. Met deze feature herkent het scherm van de iPad de Apple Pencil al vanaf 12 millimeter afstand. Zo zie je waar je de Apple Pencil houdt, voordat je het scherm aanraakt. Het is vooral een handige functie als je veel tekent met de Apple Pencil.

3. Data sneller overzetten

De iPad mini is een populair toestel om foto’s of video’s op te bewerken. Bij de iPad mini 7 kun je nu data overzetten met maar liefst 10 Gbps, terwijl dat bij de iPad mini 6 nog 5 Gbps is. Daarvoor moet de iPad mini wel aangesloten zijn met een usb-c-kabel die deze snelheden ondersteunt. Het gaat in ieder geval om een grote upgrade, want het overzetten van data gaat twee keer zo snel met de iPad mini 7.

4. Meer opslagruimte

Apple heeft bij de iPad mini in 2024 meer opties bij de opslagruimte van het toestel toegevoegd. Waar je bij de iPad mini 6 enkel kunt kiezen voor 64 GB of 256 GB, heb je bij de nieuwe iPad mini meer keuze. Het standaardmodel heeft een upgrade gekregen, want je krijgt bij de iPad mini 7 minimaal 128 GB aan opslag. Daarnaast heb je de keuze uit 256 GB of 512 GB. Apple’s kleinste tablet is voor het eerst beschikbaar met 128 GB of 512 GB.

5. Hogere fotokwaliteit

Maak je geregeld foto’s met de iPad mini? Of gebruik je de iPad voor het scannen van documenten? Dan heeft Apple een handige upgrade doorgevoerd, want de iPad mini 7 heeft ondersteuning voor Smart HDR 4. De camera legt daardoor kleuren en het contrast realistischer vast. Dat is niet alles, want de lens herkent objecten en gezichten bovendien beter.

iPad mini 7 kopen

Apple heeft bij de iPad mini 7 vooral onder de motorkap upgrades doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen merken we vooralsnog niet, want Apple Intelligence is nog niet beschikbaar in de Europese Unie. Door de krachtige A17 Pro-chip ben je bij de iPad mini 7 in ieder geval verzekerd van ondersteuning voor alle AI-functies. Het is niet bekend wanneer deze te gebruiken zijn in Europa, dat wordt vermoedelijk pas (eind) 2025.

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad te kopen? De iPad mini 7 is vooral handig voor het maken van aantekeningen, lezen van boeken, kijken van series en films of het bewerken van foto's. Met de upgrades in de camera leent het toestel zich ook voor het scannen van documenten. Door het compacte formaat neem je de iPad mini 7 gemakkelijk overal mee naar toe.