iPad mini 7 release date: dit is wanneer we hem verwachten

Apple werkt aan een nieuwe iPad mini, maar de nieuwe tablet laat langer op zich wachten dan gehoopt. Wat is de release date van de iPad mini 7?

iPad mini 7 verschijnt eind 2023

In 2021 gaf Apple de iPad mini een langverwachte en grote update. De iPad mini 6 is voorzien van de krachtige Apple A15 Bionic en kan daarmee de zwaarste grafische taken aan. Apple werkt naar verluidt nu aan een opvolger van deze tablet.

Deze opvolger verschijnt naar verwachting op zijn vroegst aan het einde van dit jaar. De iPad mini 7 komt dan uit rond de feestdagen, maar het is ook mogelijk dat de release date begin 2024 wordt. Het is in ieder geval zeker dat we een nieuwe iPad mini kunnen verwachten.

iPad mini 7: dit is er nieuw

Over de nieuwe iPad mini is nog niet veel bekend. De grootste update van de zevende generatie iPad mini wordt waarschijnlijk een nieuwe processor, waardoor de iPad mini nog krachtiger is. Daarnaast krijgt de iPad mini 7 geen lcd-scherm meer, maar het vernieuwde mini-led-display zoals in de iPad Pro.

De iPad mini 6 is nog voorzien van Touch ID, de sensor is namelijk verwerkt in de aan-/uitknop aan de bovenkant van de tablet. Ontgrendelen via gezichtsherkenning wordt bij de iPad mini 7 hopelijk wél mogelijk. Qua design krijgt de nieuwe iPad mini waarschijnlijk geen grote veranderingen.

Vervangt de iPad Fold de iPad mini 7?

De iPad mini 7 komt dus mogelijk pas in 2024 en dat is ook het jaar dat we de eerste vouwbare iPad van Apple verwachten. Het is echter niet de verwachting dat de iPad Fold de iPad mini 7 meteen zal vervangen.

De belangrijkste reden is de prijs van de iPad Fold, want die zal naar verwachting (veel) hoger liggen dan de prijs van de iPad mini 7. Door de iPad mini 7 voor een lagere prijs aan te bieden, spreekt Apple een breder publiek aan.

Daarnaast heeft de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo zijn voorspellingen voor de vouwbare iPad aangepast: hij verwacht de iPad Fold nu op zijn vroegst in 2025. Hierdoor vervangt de iPad Fold de iPad mini voorlopig nog niet.

iPad mini 6 kopen? Check de beste prijzen

