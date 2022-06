‘Helaas, de iPad mini 7 krijgt weer geen scherm met ProMotion’

De iPad mini is een interessante tablet voor mensen die niet graag een groot apparaat met zich meeslepen. Helaas lijkt het erop dat ook de iPad mini 7 nog geen proMotion-scherm krijgt.

Volgende iPad mini heeft (nog steeds) een 60Hz-scherm

Apple werkt aan een nieuwe iPad mini. Veel over de tablet is nog niet bekend, maar volgens Ross Young kunnen we één gewilde feature alvast uit ons hoofd zetten: ProMotion. De iPad Pro kreeg in 2017 als eerste een ProMotion-scherm en sindsdien beschikken ook de MacBook Pro en iPhone 13 Pro over de technologie.

ProMotion is Apple’s marketingterm voor een 120Hz-ververssnelheid. De technologie zorgt ervoor dat beelden twee keer zo vloeiend ogen als op de reguliere 60Hz-schermen, die we kennen van Apple’s ‘minder premium’ apparaten – waaronder de iPad mini. We hoopten dat de fabrikant het ProMotion-display dit jaar naar zijn mini-tablet zou brengen, maar waarschijnlijk vissen we weer naast het net.

De iPad mini heeft een lcd-scherm die niet compatibel is met hoge verversingssnelheden. Het is dus simpelweg onmogelijk om een iPad mini (in zijn huidige vorm) uit te brengen met een ProMotion-scherm. Apple moet hiervoor een geheel andere, veel duurdere schermtechnologie gebruiken – zoals oled, mini-led of een prijziger lcd-scherm.

De recentelijk gelanceerde iPad Air 2022 heeft ook nog geen ProMotion-scherm, dus dat zegt eigenlijk al genoeg. De iPad Air en iPad mini zijn namelijk nagenoeg dezelfde tablets, op de grootte van het scherm na. Een iPad mini 7 met een ProMotion-scherm kunnen we dus (vrijwel zeker) op onze buik schrijven.

Meer over de kleine Apple-tablet

De iPad mini is (zoals de naam al zegt) Apple’s kleinste tablet. De fabrikant kondigde het eerste model in 2012 aan en inmiddels zijn we bij de zesde generatie beland. Deze meest recente versie heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen. Hij lijkt daardoor op een kleine versie van de iPad Air.

Lees ook: iPad mini 6 videoreview: zo goed is Apples kleinste tablet

De iPad mini heeft een 8,3 inch-scherm met een symmetrische bezel. De tablet heeft platte zijkanten en is verkrijgbaar in meerdere kleuren, zoals paars, roze en grijs. Je haalt de tablet voor iets meer dan 500 euro in huis. Wil je een iPad mini kopen? Je vindt de beste prijzen in onze prijsvergelijker!

