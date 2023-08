iPad mini 7 verschijnt mogelijk al snel – en dit is er nieuw

Bijna twee jaar geleden verscheen de iPad mini 6. In de tech-wereld is dat een halve eeuwigheid. Daarom komt er dit najaar waarschijnlijk een opvolger, de iPad mini 7. Dit moet je erover weten.

iPad mini 7: dit verwachten wij

De iPad mini is de kleinste versie van Apple’s tablet. De eerste versie verscheen in 2012 en sindsdien waren er vijf updates. De grootste update vond echter in 2021 plaats met de iPad mini 6, toen het ouderwetse design met randen en thuisknop plaatsmaakte voor het moderne iPad-uiterlijk van tegenwoordig.

Vandaag de dag is de iPad mini zo’n beetje de meest controversiële tablet van Apple. Sommige mensen houden juist van het kleine formaat, anderen vinden het meer een iPhone 14 Pro Max met mindere hardware en functies. Hoe dan ook, een hoop gebruikers zijn dus wél enthousiast over de iPad mini, en die mogen uitkijken naar een nieuwe versie (mits we de uitspraken van ShrimpApplePro mogen geloven). Wij kijken in onze glazen bol en doen een voorspelling van wat er nieuws in de iPad mini 7 gaat zitten. Die verschijnt namelijk mogelijk al in september, samen met de nieuwe iPhone 15.

Een nieuwe chip (100% zeker)

Als er één ding honderd procent zeker is voor de iPad mini 7, dan wel dat-ie een nieuwe chip gaat krijgen. Ongetwijfeld energiezuiniger en sneller, maar welke chip het precies wordt … dat is minder duidelijk.

Twee jaar geleden kreeg de mini de beste chip uit de iPhone-serie van dat moment, de A15. De meeste kans maakt volgens iPhoned daarom de verwachte A17-chip met 3 nm-procédé. Eventueel wil Apple ook het verschil tussen consumenten- en professionele producten duidelijk maken, dan zal het bedrijf voor de A16 kiezen die nu in de iPhone 14 Pro-serie zit. Een M1- of M2-chip in de iPad mini 7? Zo leuk we het zelf zouden vinden, de kans daarop is heel klein.

Om op die 100 procent uit te komen, verdelen we nog even de kansen op de verschillende opties. 60% voor de A17, 35% voor de A16 en 5% voor een M-chip. De tijd zal het uitwijzen.

Nieuwe scherm met ProMotion (50% zeker)

Toen de iPad mini 6 op de markt kwam, waren er al snel klachten over de matige schermkwaliteit. Niet wat betreft scherpte of kleuren, maar wel qua soepele weergave. De iPad mini 6 heeft namelijk last van jelly-scrolling waarbij één helft van het scherm langzamer ververst dan de andere. Grote kans dat Apple dat gaat verhelpen bij de iPad mini 7.

Een extra leuke oplossing zou de introductie van een ProMotion-scherm (met 120 Hz) zijn. Dat scherm biedt veel vloeiendere beelden zodat je dat jelly-scrolling toch niet meer gaat merken – ook al bestaat het nog, technisch gezien. Waarom dat twijfelachtig is? ProMotion is op dit moment voorbehouden aan de ‘professionele’ Apple-producten. En de iPad mini 7 viel altijd al een beetje tussen de consumenten- en pro-producten in. Dus: verbeterd scherm? Absoluut. ProMotion? Gooi maar een muntje.

Photonic-engine op de camera van de iPad (75% zeker)

Oké, oké, foto’s maken op een iPad, dat doe je niet. Vinden wij van iPhoned, maar je moet het zelf weten. Maar goed, gezien de formaten van telefoons van tegenwoordig, is de iPad mini misschien de enige uitzondering waarop we foto’s maken oké zouden vinden. En dan komt deze vernieuwing wel goed van pas.

Alle iPhone 14-modellen beschikken namelijk al over de Photonic-engine. Wat dat inhoudt? We gaan niet in op de technische details, maar door slimme software- en hardware-trucjes toe te passen, kan de iPhone-camera zich veel beter aanpassen aan de omstandigheden waarin je een foto maakt. Zo worden foto’s gewoon scherper, beter belicht en dus beter. Zonder dat jij met de perfecte camera-instellingen bezig hoeft te zijn.

De kans is groot dat de iPad mini 7 ook deze fotografische engine gaat krijgen. Dan wel met een enkele 12 MP-lens.

Een nieuw design (0% zeker)

Wat je dan helemaal niet hoeft te verwachten, is een gewijzigd design van de iPad mini 7. Dat heeft die twee jaar geleden gekregen, en het design daarvoor hadden we zelfs 9 jaar lang. Futuristischer dan nu wordt de kleine tablet vooralsnog niet. Dat telt uiteraard niet voor andere kleurtjes, want dat zien we dan weer wel gebeuren.

Evenals andere kleine verbeteringen voor de connectiviteit, zoals Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Maar dat zijn dan weer zulke no-brainers dat we ze niet eens los benoemd hebben.

iPad mini 6 vs. iPad mini 7

Wij gaan er dus vanuit dat de iPad mini 7 niet enorm gaat verschillen in vergelijking met zijn voorganger. Enerzijds jammer, anderzijds een mooie gelegenheid om een iPad mini 6 voor een fijne prijs op de kop te tikken. De kleine tablet is nu al redelijk afgeprijsd, maar de prijs zal rondom de release alleen nog maar verder dalen. Via onderstaande prijsvergelijker vind je altijd de goedkoopste aanbieding van het moment.