iPad mini 7: dit zeggen alle geruchten tot nu toe over de tablet

Apple werkt aan de iPad mini 7 en geruchten verklappen al veel over de kleine tablet. Dit weten we al over de volgende iPad mini!

iPad mini 7

Het is al even geleden dat Apple een nieuwe iPad mini uitbracht, want de laatste generatie verscheen in 2021. Voor dit jaar worden maar liefst vier nieuwe generaties van de iPad verwacht, waaronder de iPad mini 7. De kleine tablet krijgt een aantal vernieuwingen, waaronder een nieuw scherm en een snellere processor. Dit zeggen de geruchten tot nu toe over de iPad mini 7!

1. Nieuw scherm

De volgende generatie van de iPad mini krijgt naar verluidt een verbeterd scherm, waarmee de problemen van de iPad mini 6 opgelost moeten worden. De zesde generatie van de tablet had last van jelly scrolling, een probleem waarbij de ene kant van het scherm sneller ververst dan het andere gedeelte. Volgens Apple is dit verschijnsel normaal bij lcd-schermen, maar geruchten voorspellen dat dit bij de iPad mini 7 niet meer het geval is.

Het is de verwachting dat Apple de richting van het display heeft aangepast bij de iPad mini 7, waarmee het probleem van jelly scrolling wordt opgelost. Eerder leek het erop dat de tablet een oled-scherm zou krijgen, maar die plannen zijn inmiddels van de baan. In plaats daarvan krijgt de iPad mini 7 volgens geruchten een verbeterd lcd-scherm met 60Hz. De tablet heeft daardoor geen always-on functie.

2. Verbeterde processor

Onder de motorkap zien we een belangrijke verandering, want de iPad mini 7 krijgt een nieuwe chip. De huidige generatie draait nog op de A15 Bionic-chip, die we ook zagen in de iPhone 13. Volgens recente geruchten draait de iPad mini 7 op de A17-chip, dezelfde processor die we ook in de iPhone 15 terugvinden. Daardoor is de tablet enorm krachtig, maar het is nog niet duidelijk of Apple Intelligence ook beschikbaar komt bij de iPad mini 7.

Voor Apple Intelligence is tot nu toe een A17 Pro-chip of nieuwer nodig. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus hebben dus geen ondersteuning voor de nieuwe AI-functies. Het is daarom nog afwachten of Apple de iPad mini 7 voorziet van de A17 Pro-chip om de tablet toch te voorzien van Apple Intelligence. Andere veranderingen die worden verwacht zijn Wifi 6E en Bluetooth 5.3.

3. Meer veranderingen

Verder voert Apple naar verluidt geen grote aanpassingen door bij de iPad mini 7. Geruchten voorspellen wel dat de iPad mini een oled-scherm krijgt, maar daar moeten we waarschijnlijk nog jaren op wachten. De iPad mini 7 verschijnt dit jaar al, dat te vroeg is voor het nieuwe display. Toch zien we vermoedelijk wel nog een aantal veranderingen aan de buitenkant van de tablet, want de iPad mini krijgt een aangepaste behuizing.

Volgens geruchten is de iPad mini 7 beschikbaar in nieuwe kleuren. De zesde generatie van de tablet is verkrijgbaar in paars, sterrenlicht, roze en spacezwart. Het is nog niet bekend in welke tinten de nieuwe tablet verschijnt. Mogelijk verplaatst Apple de frontcamera ook naar de lange zijde van de tablet, zoals ook gebeurde bij de iPad, iPad Air en iPad Pro. Videobellen is dan een stuk gemakkelijker als de tablet in horizontale richting op de tafel staat.

Release van de iPad mini 7

Apple heeft dit jaar met de iPad Air 2024 en iPad Pro 2024 al twee nieuwe tablets uitgebracht. Het is de verwachting dat we pas in het najaar de volgende iPads zullen zien. De iPad 2024 en de iPad mini 2024 staan dan op de planning. Doorgaans presenteert Apple de nieuwe tablets in oktober, zo is de iPad 2022 sinds 26 oktober 2022 verkrijgbaar in Nederland.

De volgende iPads verschijnen vermoedelijk rond dezelfde periode dit jaar, waardoor we de iPad 2024 en iPad mini 7 eind oktober in de winkels kunnen halen. Het is nog afwachten of Apple de nieuwe tablets aankondigt via een persbericht of toch kiest voor nog een presentatie in het najaar. Wil jij niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe tablet? Bekijk de laagste prijzen dan in onze prijsvergelijker!