iPad mini 7 komt eraan (met deze nieuwe functies)

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPad mini, die we vermoedelijk volgend jaar pas kunnen verwachten. Deze nieuwe functies komen naar de iPad mini 7!

Apple werkt aan nieuwe iPad mini

Geruchten voorspellen dat we in 2024 waarschijnlijk een nieuwe iPad Pro en iPad Air kunnen verwachten, die beiden een groter scherm krijgen. Zo krijgt de iPad Pro een 14,1-inch display, bij de iPad Air wordt een 12,9-inch scherm verwacht. Ben je juist op zoek naar een iPad met een compacter formaat? Dan hebben we goed nieuws, want Apple werkt naar verluidt ook aan de iPad mini 7.

Het is meer dan twee jaar geleden dat Apple de zesde generatie iPad mini uitbracht, die verscheen in september 2021. Toen kreeg de iPad een vernieuwd design en de snelle A15 Bionic-chip. Nu komt er dus een volgende generatie iPad mini aan, waarvan de eerste geruchten al rondgaan. Deze nieuwe functies kun je verwachten bij de iPad mini 7.

Nieuwe functies bij de iPad mini 7

Het is de verwachting dat de iPad mini 7 vooral onder de motorkap een flinke upgrade krijgt. De iPad mini 6 heeft al een nieuw ontwerp gekregen, waardoor er bij het design van de volgende iPad mini waarschijnlijk weinig verandert. Wel krijgt de zevende generatie iPad mini de nog snellere A16 Bionic-chip, die we eerder al terugzagen in de iPhone 14 Pro (Max) en de iPhone 15 (Plus).

Daarnaast wordt de camera waarschijnlijk verbeterd bij de iPad mini 7. De huidige iPad mini moet het nog doen met een 12-megapixelcamera. Bij de volgende iPad mini wordt dit mogelijk een 48-megapixelcamera, zoals we nu ook bij de iPhone 15-serie zagen. Andere nieuwe functies voor de iPad mini 7 zijn ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.3.

Dit is wanneer de tablet verschijnt

Het is de verwachting dat Apple ook een oplossing vindt voor jelly scrolling, een groot probleem bij de iPad mini 2021. Dit is een bug met het scherm, waardoor scrolbewegingen niet over het gehele scherm gelijk lijken te lopen. Dit geeft een wat scheef effect, maar is (hopelijk) niet meer het geval bij de iPad mini 7. Apple heeft het probleem in ieder geval erkend en aangegeven aan een oplossing te werken.

De iPad mini 7 krijgt dus een aantal nieuwe functies, maar verschijnt vermoedelijk ook in nieuwe kleuren. Het is nog niet duidelijk welke nieuwe reeks kleuren Apple gaat introduceren bij de volgende iPad mini. Daar moeten we nog even op wachten, de iPad mini 7 komt namelijk pas in 2024. Wil je niet zo lang wachten op de volgende iPad? Bekijk dan de beste prijzen van de iPad mini 6 in onze prijsvergelijker!