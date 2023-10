iPad mini 7 lijkt er dit jaar tóch nog te komen (dit moet je weten)

Het lijkt erop dat de iPad mini 7 toch nog in 2023 gaat komen. Maar wat kun je verwachten van deze nieuwe, kleine telg?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 7 in lijkt tóch te komen 2023

Het ziet er naar uit dat we in 2023 toch een iPad mini 7 gaan krijgen. De kleine versie van de iPad kreeg voor het laatst een update in 2021. Maar volgens verschillende geruchten komt er dit jaar een nieuwe versie uit.

Jelly-scrolling

De vorige iPad mini kwam vooral in het nieuws over het probleem met scrollen. Met ‘jelly scrolling’ leek het net of het scrollen van tekst en beeld aan een kant van het scherm sneller ging dan de andere kant. Wanneer je het eenmaal ziet, was het niet meer te ontzien. Apple reageerde op de meldingen en zei dat het normaal gedrag is voor een LCD-scherm.

ProMotion no more

Veel geruchten zeiden daarom dat Apple er nu zou voor kiezen om de iPad mini 7 in 2023 een ProMotion-scherm te geven. Dat zou betekenen dat het probleem met het scrollen eindelijk voorbij is. Toch gaat er volgens recente geruchten niet veel veranderen bij de volgende iPad mini. Ook van het ProMotion-scherm ontbreekt nog elk spoor.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

DigiTimes en ShrimpApplePro zeggen beide dat er dit jaar nog een iPad Mini 7 komt. De geruchten denken nu vooral dat het een kleine update gaat worden. Apple zal de iPad mini 7 die in 2023 komt dan waarschijnlijk aankondigen via persberichten.

Wat er precies een upgrade gaat krijgen bij de iPad mini 7 is nog niet zeker. Maar de geruchten zeggen wel dat de kleine iPad een betere chip gaat krijgen. Daarnaast wordt verwacht dat de camera, zowel voor als achter, een upgrade krijgt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de nieuwste iPhones en Apple? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!