iPad mini 6 heeft last van verkleuring en vervorming op het scherm bij aanraking

De nieuwe iPad mini van Apple heeft behalve het jelly scrolling-effect mogelijk nog een schermprobleem. Volgens gebruikers is er verkleuring op het scherm van de iPad mini 6 te zien, al bij een beetje stevig indrukken.

Verkleuring op scherm van de iPad mini 6

Dit duidt erop dat Apples nieuwe iPad mini mogelijk nog een schermprobleem heeft. Behalve het al bekende jelly scrolling-effect melden gebruikers op Reddit dat ze last hebben van verkleuringen en vervormingen op het display.

Of dit een ‘te verwachten’ afwijking is, net zoals bij het jelly scrolling-effect, is nog maar de vraag. De getroffenen gebruikers melden dat het scherm verkleurt en de weergave vervormt als je het touchscreen in de portretstand iets te stevig aanraakt. Dit is vooral merkbaar in de donkere modus van iPadOS. In principe kunnen lcd-panelen verkleuren en vervormen als ze hard ingedrukt worden; dit is normaal. Op eerdere iPads, zoals de 5e generatie van iPad Air, is dit effect ook goed te zien.

De gebruikers beweren echter dat de uitgeoefende druk die tot de effecten leidt maar heel licht is. Ook een vervangend apparaat van Apple bood volgens één gebruiker geen soelaas. Enkele andere gebruikers konden het probleem reproduceren, zo lieten ze op Reddit weten. Het effect doet zich niet precies voor op het punt waar het scherm aangeraakt wordt, maar iets erboven.

Komt er nog een reactie van Apple?

Kort na de eerste berichten op het jelly scrolling-effect op de iPad mini 6 kwam Apple al met een reactie. Het effect wordt gezien als normaal gedrag van lcd-panelen. Lcd’s worden regel voor regel bijgewerkt, wat een kleine vertraging veroorzaakt tussen het bijwerken van de regels boven aan en de regels onder aan het scherm. Dit zou kunnen leiden tot ongelijkmatige scrollproblemen zoals die op de iPad mini te zien zijn, verklaarde Apple.

De techneuten van iFixit ontdekten echter recent dat de jelly scrolling mogelijk met de plaatsing van de zogeheten display connector te maken heeft. Die zit bij de iPad mini aan de rechterkant, terwijl die bij de iPad Air bijvoorbeeld boven aan het scherm zit. De rechterhelft van het scherm ververst hierdoor een fractie van een seconde sneller dan de linkerhelft.

Binnenkort verschijnt onze review van de iPad mini 6. Hierin zullen we op alle mogelijke schermproblemen van deze kleinste iPad ingaan.