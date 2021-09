iPad mini 6-gebruikers klagen over probleem met scrollen

De nieuw ontworpen iPad mini 6 lijkt te maken te hebben met een vreemd weergaveprobleem, dat betekend staat als ‘jelly scrolling’. Hierbij ververst de ene kant van het iPad mini-scherm sneller dan de andere kant, wat vooral opvalt bij het scrollen.

iPad mini 6: probleem met scrollen

De nieuwe iPad mini 2021 is nog maar net uit; op 24 september werden de eerste modellen bij klanten bezorgd. De kleinste tablet heeft een compleet nieuw ontwerp gekregen, dat veel wegheeft van de iPad Air. Het opvallendste is dat de thuisknop is verdwenen, waardoor er ruimte is voor een groter scherm.

Het enthousiasme over de iPad mini 2021 is groot, maar sommige gebruikers hebben opgemerkt dat er een probleem is met de manier waarop het scherm wordt ververst. Hierbij wordt de ene kant van het scherm met een iets andere snelheid bijgewerkt dan de andere. Dit probleem zou vooral zichtbaar zijn in de portretmodus.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

In de bovenstaande tweet demonstreert tech-editor Dieter Bohn van The Verge het ‘jelly scrolling’-effect. De video is in slowmotion opgenomen, waardoor goed zichtbaar is dat de rechterhelft iets sneller ververst dan de linkerhelft. Het gaat om een miniem verschil, maar het is al veel iPad mini 6-gebruikers opgevallen.

En als je het eenmaal hebt waargenomen, dan is het moeilijk om het niet meer te zien, zeggen sommige gebruikers. Het zou dan irritant worden en het zou zelfs kunnen zorgen voor vermoeide ogen.

Hardware, of software?

Het is nog niet duidelijk of het gaat om een hardwareprobleem (wat het meest aannemelijk is), of dat Apple het probleem softwarematig kan verhelpen. Ook weten we nog niet of het probleem met het scrollen voorkomt bij een bepaalde batch aan iPad mini 6-eenheden, of dat het gaat om alle modellen.

Binnenkort ontvangt iPhoned een review-exemplaar van de iPad mini 6. In een uitgebreide review lees je of het 'jelly scrolling'-probleem er is – en hoe hinderlijk het is.