Gerucht: iPad mini 6 krijgt meer scherm en minder rand

De laatste tijd gonst het van geruchten over de nieuwe iPad mini 6. Mondjesmaat komt er steeds meer informatie vrij. Volgens de laatste geruchten krijgt de nieuwe iPad mini 6 een dunnere rand en een aan/uit-knop met Touch ID.

‘iPad mini 6 krijgt een groter scherm’

Dit schrijft 9to5Mac naar aanleiding van een bericht van Techordo. Op de foto’s is de mal van de nieuwe iPad mini 2021 te zien. We schreven al eerder over het gerucht dat de iPad mini een groter scherm krijgt, maar nu lijkt het er ook echt van te gaan komen.

Het lijkt er dus steeds meer op dat we dit jaar een nieuwe iPad mini krijgen. Naar verwachtingen worden de randen om het scherm kleiner en verdwijnt de Touch ID-knop onderaan het display. De aan/uit-knop met ingebouwde Touch ID-vingerafdrukscanner wordt verplaatst naar de zijkant van de tablet. Dat is goed nieuws, want daardoor neemt het schermoppervlak toe en heb je dus meer ruimte voor je apps, foto’s en films.

iPad Air, maar dan mini

Het ziet er naar uit dat de iPad mini 6 veel op de iPad Air gaat lijken, maar dan een stukje kleiner. 9to5Mac schrijft verder dat de iPad mini 6 een A15-processor krijgt, net als de iPhone 13. Daarnaast heeft de nieuwste iPad mini ondersteuning voor de tweede generatie iPad Pencil.

Wat voor soort scherm de nieuwe iPad mini heeft, ligt nog even in het midden. Sommige bronnen claimen namelijk dat Apple de tablet een mini-led-scherm geeft. Deze schermtechniek duikt al jaren op in allerlei geruchten en heeft meerdere voordelen ten opzichte van lcd, het schermtype van de huidige mini-tablet. De iPad Pro 2021 heeft bijvoorbeeld een mini-led-display.

Wat het uiteindelijk gaat worden blijft altijd nog even de vraag. In het onderstaande artikel hebben we onze vijf verwachtingen alvast voor je bij elkaar gezet.

