iPad mini 7 (2024) pre-order: dit zijn de beste deals

Apple heeft deze week eindelijk de iPad mini 7 (2024) gepresenteerd. Na 3 jaar was deze tablet ook wel aan een update toe. De pre-order is al van start gegaan en iPhoned laat je de beste deals zien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 7 is enorm verbeterd

Oorspronkelijk werd hij voor het iPhone-event in september verwacht, maar Apple had er blijkbaar andere plannen mee. Hoe dan ook, de iPad mini 7 van 2024 is er eindelijk! Van buiten nauwelijks veranderd, maar van binnen des te meer. Onder de motorkap zit nu de A17 Pro-chip, die binnenkort allerlei Apple Intelligence-functies mogelijk maak. Ook is er ondersteuning voor de Apple Pencil Pro, waardoor je nóg meer kunt tekenen en schrijven als met een echte pen of potlood. Wil je meer weten over alle functies?

Lees ook: iPad mini 7 is uit: dit zijn alle nieuwe functies

De iPad mini 7 (2024) is afgelopen dinsdag gepresenteerd – voor de boeken: op 15 oktober 2024. De pre-order ging meteen van start. iPhoned heeft nu al de beste deals voor jou op een rij gezet. Bij deze winkels maak je de meeste kans op een mooie aanbieding.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 7 (2024) pre-order

Als je de iPad mini 7 vandaag nog bestelt, dan heb je hem volgende week woensdag al in huis. Maar waar het beste bestellen dus? Hiervoor raden we je de volgende winkels aan. Deze hebben de iPad mini 2024 straks sowieso beschikbaar en je maakt zelfs nog kans op een mooie aanbieding. Dus sla snel je slag.

• Bestel de iPad mini 7 bij Coolblue

• Bestel de iPad mini 7 bij MediaMarkt

• Bestel de iPad mini 7 bij Amazon

• Bestel de iPad mini 7 bij Belsimpel