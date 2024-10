iPad mini 2024 onthuld: de kleinste iPad nu is nóg krachtiger

Apple heeft de iPad mini 2024 onthuld! De kleine tablet is voorzien van de A17 Pro-chip, waardoor de iPad nog krachtiger is. Dit zijn de nieuwe functies!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 2024 aangekondigd

De iPad mini 2024 is aangekondigd! Apple heeft de zevende generatie van de tablet voorzien van een krachtige nieuwe processor. Met de nieuwe chip heeft de iPad ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor er veel nieuwe functies naar de tablet komen. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met handige features. Benieuwd naar alle aanpassingen? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar!

1. Nieuwe processor

Apple heeft de iPad mini 2024 voorzien van een nieuwe chip. Waar de iPad mini 2021 nog draait op de A15-chip, heeft Apple bij de nieuwe generatie gekozen voor de A17 Pro-chip. Dat is een grote stap, waarmee de tablet ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Alleen toestellen met een A17 Pro- of M-chip werken met Apple Intelligence, de nieuwe AI-techniek van het bedrijf.

De iPad mini 2024 draait op dezelfde processor als de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Daarmee kan het toestel de zwaarste taken aan, ook als er meerdere opdrachten tegelijk worden uitgevoerd. De nieuwe AI-functies worden voornamelijk lokaal gedraaid op de iPad, dat geen probleem is met de nieuwe chip. Ook voor foto- en videobewerking is met de A17 Pro-chip genoeg rekenkracht.

2. Apple Intelligence

Met Apple Intelligence krijgt de iPad mini 2024 er veel nieuwe functies bij. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met AI-functies. Denk hierbij aan het bewerken van foto’s, zo kun je met de clean up-functie storende objecten van een afbeelding weghalen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de iPad mini 2024 worden ook apps als Mail en Berichten uitgebreid met nieuwe functies. Dankzij de Writing Tools krijg je hulp bij het opstellen, samenvatten en herschrijven van teksten. Apple Intelligence kan zo een mail of bericht voor je schrijven en de toon van de tekst aanpassen naar je eigen voorkeur. Bovendien kunnen mails worden samengevat, zodat je ze niet meer helemaal hoeft te lezen.

3. Apple Pencil Pro

De iPad mini 7 biedt nu ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. Deze heeft een aantal voordelen ten opzichte van de Pencil 2 van de iPad mini 6. Ten eerste is er de optie voor ‘Hover’ waarbij er al een soort schaduw op het scherm te zien is op de plek waar je bijna met de Pencil het scherm raakt. Ten tweede kun je knijpen op de Pencil Pro om zo een menuutje te openen om van gereedschap te wisselen. Met het Barrel Roll-gebaar pas je ten derde aan hoe je met de pen of kwast tekent – dat voelt nog meer aan alsof je op papier schrijft of tekent. Tot slot raak je de Pencil Pro nooit kwijt dankzij ondersteuning voor Zoek mijn.

4. Bekend design en camera

Apple heeft bij de iPad mini 2024 vooral veranderingen onder de motorkap doorgevoerd. Het design is weinig aangepast, waardoor de tablet lijkt op de iPad mini 2021. Het toestel heeft opnieuw een 8,3-inch Liquid Retina-scherm en wordt vergrendeld met Touch ID. De behuizing is gemaakt van aluminium, net als bij de iPad mini 2021. De kleuren zijn spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw – al lijkt laatstgenoemde meer op groen. De camera is ongewijzigd gebleven en maakt dus kiekjes met 12 megapixels. Wel fijn: de opslagcapaciteit begint nu bij 128 GB, terwijl de prijs met 609 euro maar een beetje hoger is dan bij de voorganger.

Wat waarschijnlijk ook verbeterd is, is het lcd-scherm. Hierdoor zal de iPad geen last meer hebben van jelly scrolling. Dit probleem deed zich voor bij de iPad mini 2021, waarbij de ene kant van het scherm sneller ververste dan het andere gedeelte. Bij de iPad mini 2024 is dit hoogstwaarschijnlijk verholpen. Verder zien we geen wijzigingen, zo moet de tablet het helaas nog steeds zonder always-on doen. De verversingssnelheid blijft steken op 60 Hz.

Release van de iPad mini 2024

Apple heeft dus een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd bij de iPad mini 2024. De tablet is pas net gepresenteerd, maar je kunt de iPad nu al bestellen. De voorverkoop is namelijk al gestart bij verschillende webwinkels. Ben je van plan om de kleinste iPad te kopen? Voor de uitvoering met 128 GB betaal je 609 euro, bij 256 GB aan opslagruimte is dat 739 euro. 512 GB kost je 989 euro. Pre-order de zevende generatie van de iPad mini vast hier, dan heb je hem volgende week woensdag, 23 oktober in huis.