iPad mini 2024 komt pas in oktober: deze apparaten zijn nog vertraagd

Apple kondigt vanavond een reeks producten aan, maar de iPad mini 2024 verschijnt waarschijnlijk pas in oktober. Dat is niet het enige toestel dat later komt, dit weten we al!

iPad mini 2024 komt (weer) later

Er gaan al lang geruchten dat Apple met een nieuwe generatie van de iPad mini komt, maar het lijkt erop dat we nóg langer op de tablet moeten wachten. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt de iPad mini 2024 pas volgende maand. Het is nu de verwachting dat Apple in oktober nog een evenement organiseert, waar de nieuwe iPads en Macs van dit jaar worden onthuld.

Dat is een grote verandering, want eerder werd voorspeld dat we bij het iPhone 16-event ook nieuwe iPads zouden zien. Dat evenement is vanavond, waarbij de iPhones, Apple Watches en AirPods van 2024 worden aangekondigd. De iPad mini 2024 verschijnt dus pas in oktober, net als de elfde generatie van de reguliere iPad. Dat is niet alles, want Apple presenteert volgende maand ook de nieuwe Mac(Book)s.

Nog een evenement in oktober

Gurman verwacht dat we in oktober naast de iPad mini 2024 ook de nieuwe MacBook Pro, Mac mini en iMac zullen zien. Deze toestellen maken waarschijnlijk de overstap naar de nieuwe M4-chip, waar de iPad Pro 2024 al op draait. Met de nieuwe processor kunnen meerder functies van Apple Intelligence probleemloos op de achtergrind draaien, want de chip beschikt over veel rekenkracht. Naar verluidt voert Apple verder weinig veranderingen door bij de nieuwe Macs van 2024.

De iPad mini 2024 komt dus pas in oktober, maar er is officieel nog geen evenement aangekondigd. Heel vreemd is dat niet, want het iPhone 16-event moet nog plaatsvinden. Doorgaans verstuurt Apple de uitnodigingen twee weken van tevoren, dus het duurt nog even voordat we meer weten over het iPad- en Mac-event. Vorig jaar hield Apple een digitaal evenement op 30 oktober om de MacBook Pro en de iMac aan te kondigen. Waarschijnlijk valt de presentatie dit jaar in dezelfde periode.

Apple Watch mogelijk ook later

Naast de iPad mini 2024 verschijnt een aantal Apple Watches mogelijk ook pas in oktober. Het was de verwachting dat Apple vanavond de Apple Watch SE 2024 en de Apple Watch Ultra 3 zou presenteren. De Apple Watch SE komt volgens Gurman toch volgende maand, terwijl de Apple Watch Ultra 3 helemaal niet komt. In plaats daarvan brengt Apple de tweede generatie van de Apple Watch uit in een nieuwe kleur.

De iPad mini 2024 komt dus pas in oktober, maar er zijn genoeg toestellen die Apple vanavond wél aankondigt. Zo verschijnen de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, die allemaal ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Daarnaast zien we de Apple Watch Series 10 en komt de AirPods 4 in twee uitvoeringen. Wil je weten wat Apple vanavond nog meer aankondigt? Lees dan hier alles over het ‘It’s Glowtime‘-event!