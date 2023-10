Volgens geruchten komt er al snel een nieuwe iPad mini 2023 – misschien zelfs deze week al – en daar zijn we maar al te blij mee. Dit is waarom.

iPad mini 2023 geruchten

De iPad mini heeft sinds zijn introductie in 2012 maar liefst negen jaar hetzelfde design gehad, maar in 2021 kwam daar verandering in. De iPad mini 2021 kreeg namelijk een volledig nieuw ontwerp, met dunne schermranden, geen thuisknop, en ondersteuning voor de Apple Pencil 2.

Nog een totale redesign hoef je dus niet te verwachten bij de iPad mini 2023, die volgens sommige geruchten al deze week uitkomt. Toch wordt Apple’s kleinste tablet weer een flink stuk beter. Van de geruchten tot nu toe worden we in ieder geval al helemaal hebberig: dit zijn vier redenen waarom we een iPad mini 2023 willen.

1. Een nog snellere chip

De iPad mini is al geen trage tablet dankzij de A15 Bionic-chip, maar het kan natuurlijk altijd beter. Niet alleen om apps en games beter te kunnen draaien, maar ook om nieuwe functies in iPadOS te ontgrendelen. Denk bijvoorbeeld aan Stage Manager, waarmee je met vensters kunt werken op je iPad en op een extern scherm. De iPad mini mist deze functie nog.

Het gerucht dat de iPad mini een snellere A16 Bionic-chip krijgt, of misschien wel een A17 of M1, klinkt dan ook als muziek in onze oren. Een mini-tablet die even snel is als een laptop? Ja graag!

2. Beter camerasysteem

Ook de camera zou bij de nieuwe iPad mini op de schop gaan. Dit komt vooral door de snellere chip, die dingen als de Photonic Engine voor betere foto’s mogelijk maakt, of zelfs de Portretmodus die nog altijd ontbreekt op de iPad. Als er een iPad is waarop we dit willen zien, is het wel de Mini – die is nog het meest subtiel als je hem in de lucht houdt voor een kiekje.

Of de iPad mini ook op hardwarevlak cameraverbeteringen krijgt, is nog niet bekend. De camera is namelijk nu al gelijk aan die van de iPad Air, maar dan met een flitser die op de Air ontbreekt. Maar gezien de Air óók een nieuwe versie krijgt, zou het goed kunnen dat beide modellen tegelijk wat camera-upgrades krijgen. De tijd zal het leren.

3. Nieuwe kleuren

De iPad mini 2021 heeft wat ons betreft wat saaie kleuren: sterrenlicht, spacegrijs, en heel subtiele versies van roze en paars. Daar mogen wel wat nieuwe kleuren bij – wat dacht je van middernacht of de blauwe kleur van de iPad Air 2022? Gelukkig betekent een nieuwe iPad bij Apple ook bijna altijd een nieuwe reeks kleuren, dus wij zitten er klaar voor.

4. Géén jelly scrolling

Het was een klein schandaaltje: jelly scrolling op de iPad mini 2021. Dit is een probleem met het scherm, waardoor scrolbewegingen niet over het gehele scherm gelijk lijken te lopen. Dit geeft een wat scheef effect – niet heel prettig dus.

De oorzaak hiervoor is dat niet alle delen van het scherm tegelijk ververst worden. Met de iPad mini 2023 wil Apple dit probleem aanpakken, bijvoorbeeld door de beeldcontroller een kwartslag te draaien. Hierdoor zou jelly scrolling een stuk minder opvallen, in ieder geval als je de iPad rechtop vasthoudt.

iPad mini 2023 release

De iPad mini 2023 kan al deze week uitkomen, al zijn er nog de nodige twijfels bij dat gerucht. Wel is een release in oktober of november erg aannemelijk. Wil je als eerste op de hoogte zijn als Apple de nieuwe iPad mini aankondigt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!