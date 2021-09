Downloaden: de officiële iPad mini (2021) wallpapers

Met de officiële iPad mini (2021)-wallpapers geef jij je iPad, iPhone (of ander Apple-apparaat) een frisse look. De achtergronden kun je in dit artikel downloaden.

Download de iPad mini (2021)-wallpapers

Tijdens het grote iPhone 13-event kondigde Apple ook plots een nieuwe, compacte iPad aan: de iPad mini (2021). De tablet is compleet vernieuwd en heeft een modern design met dunne schermranden en een Touch ID-vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. De nieuwe iPad mini verschijnt op 24 september in Nederland voor 559 euro.

Voor de iPad mini (2021) heeft Apple ook verschillende wallpapers gemaakt. Het gaat om kleurrijke achtergronden met het woord ‘mini’. Het gaat om vier wallpapers, elk in een donkere en lichte versie. Je ziet ze hieronder en kan ze downloaden door ze te openen op je Apple-apparaat, het plaatje op te slaan en dan te kiezen als nieuwe wallpaper.

Dit kondigde Apple vorige week allemaal aan: