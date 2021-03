De nieuwe iPad mini komt eraan, maar wat zijn de vernieuwingen? In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor de iPad mini 2021 op een rij.

iPad mini 2021 verwachtingen

We zijn inmiddels aanbeland bij de zesde generatie iPad mini en het geruchtencircuit denkt dat de tablet in de eerste helft van 2021 verschijnt. Om maar direct met de deur in huis te vallen: de verbeteringen lijken minimaal te worden. In dit artikel zetten we de meest geloofwaardige geruchten voor je op een rij.

1. iPad mini 2021 wordt minder mini

De iPad mini 2021 zou iets minder mini worden dan we gewend zijn. Volgens de Japanse website MacOtakara krijgt de tablet een 8,4 inch-scherm. Dat is flink groter dan het 7,9 inch-display van de iPad mini uit 2019.

Aan het design verandert vermoedelijk weinig. Wel claimen sommige geruchten dat de nieuwe iPad mini een meer hoekig design krijgt, net als de iPhone 12-telefoons. Ook gaan er wilde verhalen dat de compacte iPad een nagenoeg voorkantvullend scherm krijgt. Accessoiresmaker Pigtou denkt bijvoorbeeld dat de tablet er zo uit gaat zien:

2. Zelfde design, Touch ID blijft

Apple kan uiteraard verrassen, maar het lijkt ons sterk dat het bedrijf een instaptablet als de iPad mini zo’n futuristisch design meegeeft. Het is waarschijnlijker dat er wat kleine veranderingen worden doorgevoerd, zoals kleinere bezels (schermranden). Qua schermtechniek ligt het in de lijn der verwachting dat de kleine tablet ‘gewoon’ een lcd-paneel krijgt, net als de huidige versie.

Het ligt zo goed als vast dat de iPad mini 2021 een Touch ID-scanner heeft. Deze fysieke knop gebruik je om de tablet te ontgrendelen met je vingerafdruk. Niet alleen de huidige iPad mini heeft zo’n vingerafdrukscanner, ook de iPad 2020 en iPad Air 2020 zijn hiermee uitgerust.

Het zou Apple sieren om de hardware van de iPad mini een flinke upgrade te geven. De huidige versie draait bijvoorbeeld op de A8-chip, terwijl we inmiddels al bij de A14-variant zijn aanbeland.

Deze chip zit onder meer in de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini. Een overstap naar de A13-chip, die de iPhone 11-serie van kracht voorziet, sluiten we overigens ook niet uit. Het vorige mini-model heeft 3GB werkgeheugen en 64GB opslag, dus de opvolger moet hier minstens aan voldoen (of overheen gaan).

4. Camera’s en Apple Pencil

Op cameragebied tasten we nog totaal in het duister. Er zijn nog geen geruchten naar buitengekomen die iets vertellen over de camera’s van de iPad mini 2021. Wel staat vast dat de sensoren aan een flinke opfrisser toe zijn. De iPad mini uit 2019 heeft bijvoorbeeld een 8 megapixel-sensor achterop zitten en een matige 1,2 megapixel-selfiecamera aan de voorkant.

Of de iPad mini 6 overweg kan met de Apple Pencil 2, de nieuwste versie, is nog niet duidelijk. Dit pennetje klik je vast aan de magnetische zijkant van een iPad, maar de mini is hier vermoedelijk net te compact voor. Misschien blijft het dus bij ondersteuning voor de eerste generatie Pencil.

5. Release en prijs

De iPad mini 2021 komt in de eerste helft van dit jaar uit, zo denkt onder meer Ming-Chi Kuo. Kuo is een bekendheid in de Apple-wereld en deelt regelmatig juiste informatie over onaangekondigde producten. De analist denkt dat de compacte tablet tijdens een virtueel evenement, of via een persbericht uit de doeken wordt gedaan.

Omdat de nieuwe iPad mini op hetzelfde publiek is gericht als het huidige model en de verbeteringen eerder evolutionair dan revolutionair lijken te worden, verwachten we dat de adviesprijs hetzelfde blijft. Dit betekent het volgende voor de prijs van de nieuwe iPad mini:

64GB-variant kost 459 euro

256GB-variant kost 629 euro

