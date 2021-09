iPad mini 2021 reviews: dit zijn de eerste beoordelingen

Apple heeft de iPad mini in een compleet nieuw jasje gestoken. De compacte tablet is nu een soort iPad Pro of iPad Air in het klein. Wat recensenten van de mini vinden, lees je in deze round-up van iPad mini 2021 reviews.

iPad mini 2021 reviews

De iPad mini is weer helemaal bij de tijd. De thuisknop is verdwenen en Touch ID is geïntegreerd in de aan/uit-knop – net als de iPad Air. De Lightning-aansluiting maakte plaats voor usb-c, ideaal voor het aansluiten van randapparatuur zoals een monitor.

Ook de camera van de iPad mini 2021 kreeg een flinke upgrade; aan de achterzijde bevindt zich een 12-megapixelcamera. Verder heeft de mini een enorm snelle A15 Bionic-chip, 5G-ondersteuning en is hij compatibel met de Apple Pencil van de tweede generatie.

Onder meer Engadget, MacStories, en Wired hebben Apple’s nieuwste tablet al mogen testen. Ze zijn erg enthousiast over het nieuwe design, en het nog altijd handzame ontwerp. Ook zijn ze lovend over de camera, maar er is ook een puntje van kritiek.

Engadget

De iPad mini heeft een ‘all-screen’-ontwerp. Althans: een soort van. Het display is omgeven door een rand, en die is iets dikker dan bij de 11-inch iPad Pro 2021. Bij Engadget vinden ze dat zo slecht nog niet. ‘De randen hebben precies de juiste maat’, schrijft de editor. ‘Ze gaven mij meer grip op de mini toen ik hem als e-reader gebruikte, of YouTube-video’s bekeek’.

De achterste camera is verbeterd, maar volgens de schrijver is het geen reden om de iPad mini in huis te halen. ‘We hebben allemaal een tabletfotograaf in het wild gezien, maar aangezien de lenzen op onze telefoons veel capabeler zijn, wenden de meeste mensen zich tot de iPhone voor fotografie.’

MacStories

Federico Viticci van MacStories wacht al jaren op een iPad mini als deze. ‘De iPad mini vervult mijn al lang bestaande droom van een iPad Pro/Air-achtig apparaat in een klein jasje, en biedt een zeer draagbare ervaring die anders is dan al het andere in de line-up van Apple.’

Volgens Viticci vullen de iPad mini en grotere iPad-modellen elkaar perfect aan. Hij blijft zijn 12,9-inch iPad Pro gebruiken als belangrijkste computer, maar vindt de 8,3-inch mini prettiger bij zaken zoals artikelen en boeken lezen, het spelen van games en het maken van aantekeningen.

Wired

Kritiekpunten zijn er ook. Brenda Stolyar van Wired is niet erg te spreken over de batterij van de iPad mini 2021. Zij gebruikte iPad mini 2021 elke dag om takenlijsten te maken in de Notities-app. De rest van de dag fungeerde de tablet als een tweede monitor voor de MacBook met Sidecar.

De batterij had moeite met die activiteit; na zo’n vijf uur was de koek op. Apple beweert dat je met één lading zo’n tien uur kan surfen op het web en video’s bekijken. Daar heeft Stolyar haar twijfels over. ‘Toen ik een Netflix-show streamde (met Berichten, Telegram, Notities en Google Kalender op de achtergrond) was de batterij na zes uur op één procent. Tenzij je hem heel weinig gebruikt, moet je niet verwachten dat de mini van 9 tot 5 meegaat.’

Ook de eerste videorecensies van de 6e generatie iPad mini zijn verschenen:

iPad mini 2021 prijs

De iPhone mini is momenteel al te pre-orderen. Vanaf vrijdag 24 september liggen ze in de winkels en worden de eerste pre-orders bezorgd. Je kunt de iPad mini 2021 kopen vanaf 559 euro.

