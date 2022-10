Apple maakt iPad mini duurder (en vooral in Europa hebben we pech)

De prijs van de iPad mini is flink omhoog geschoten. Zonder dat er een nieuwe iPad mini is verschenen, verhoogde Apple de prijs gisteren met bijna 20 procent.

iPad mini 2021 duurder

De prijsverhoging volgt na de presentatie van twee nieuwe iPads: de iPad 2022 en de iPad Pro 2022. Die zijn allebei een stuk duurder ten opzichte van hun voorganger. Vooral bij de instap-iPad is de verandering groot, want hij is honderden euro’s duurder dan zijn voorganger.

De nieuwe producten hebben ook gevolgen voor de prijs van de iPad mini, die Apple in september 2021 lanceerde. Destijds betaalde je 559 euro voor de iPad mini 2021. Nu is de prijs 659 euro. Je betaalt sinds gisteren dus honderd euro meer voor precies dezelfde iPad.

Dit zijn de nieuwe iPad mini prijzen:

iPad mini (64 GB, zonder Cellular): € 659 euro

iPad mini (256 GB, zonder Cellular): € 859 euro

iPad mini (64 GB, met Cellular): € 859 euro

iPad mini (256 GB, met Cellular): € 1059 euro

Gelukkig hanteren veel online winkels nog de oude prijs – en zitten ze vaak zelfs nog daaronder. Koop je de iPad mini buiten Apple om, dan ben je dus een stuk voordeliger uit. In onze iPad mini 2021 prijsvergelijker vind je de beste prijzen voor de nieuwste iPad mini.

Prijsstijging vooral in Europa

De prijsverhoging van de iPad mini is in Europa het grootst. In de Verenigde Staten veranderde de prijs niet, en in Azië waren de prijsstijgingen een stuk bescheidener. In Australië steeg de prijs ongeveer met 11%. In Europa is dat 18%.

Apple heeft geen uitleg gegeven over de prijsverhoging, maar het heeft ongetwijfeld te maken met de torenhoge inflatie en de sterke dollar ten opzichte van de euro. Om deze redenen was de iPhone 14-serie al flink duurder dan de line-up van vorig jaar.

Bovendien zou de instap-iPad zonder een prijsverandering bijna net zo duur zijn als de ‘gewone’ iPad. Dit zou vreemd zijn, omdat de iPad mini ondanks zijn kleinere formaat een geavanceerdere iPad is. In de Verenigde Staten was een prijsstijging voor de iPad mini niet nodig, omdat de prijsstijging voor de iPad 2022 minder groot was dan in Europa. Daar was het prijsverschil dus al groot genoeg.