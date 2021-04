Volgens geruchten brengt Apple dit jaar een nieuwe iPad Pro en iPad mini uit. Er zijn nu dummy-modellen van de tablets opgedoken die het design prijsgeven. Grote wijzigingen lijken uit te blijven.

iPad mini 2021 dummy laat weinig veranderingen zien

De dummy-modellen zijn online gezet door Sonny Dickson, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit. Dummies zijn neppe producten die op basis van schematische tekeningen zijn nagemaakt. Ze laten dus in grote lijnen zien hoe nieuwe producten eruit komen te zien.

Grote veranderingen lijken uit te blijven. De dummy van de iPad mini 2021 ziet er op het eerste gezicht ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger uit 2019. Dit betekent dat de compacte tablet relatief forse schermranden en een Touch ID-vingerafdrukscanner heeft. Wel merkt Dickson op dat de nieuwe iPad mini wat dikker is.

Ook de iPad Pro 2021-dummy laat weinig verrassingen zien. Als we de foto’s mogen geloven, krijgt het product nagenoeg hetzelfde ontwerp als de huidige Pro. Wel lijkt de camera op het 12,9 inch-model iets minder uit te steken ten opzichte van de behuizing. Het zou hier echter ook om een productiefout kunnen gaan.

Dit weten we al over de nieuwe iPads

Zowel de iPad Pro 2021 als iPad mini 2021 zijn afgelopen maanden veelvuldig opgedoken in geruchten. Eerstgenoemde zou een nieuwe Apple Pencil krijgen en met 5G overweg kunnen. De nieuwe iPad mini schijnt iets minder compact te zijn omdat het scherm groeit. Hoe groot het display wordt, is in bovenstaande foto’s niet te zien.

Volgens meerdere Apple-insiders brengt het bedrijf de nieuwe tablets in de eerste helft van 2021 uit. Normaliter gebeurt dit tijdens het maart-evenement, maar dit jaar sloeg Apple het presentatiemoment over. Mogelijk worden de nieuwe iPads (en andere verwachte producten) dan ook op een apart moment of via persbericht onthuld.

