Geen homeknop, smallere schermranden en meer: de nieuwe iPad mini die dit najaar verschijnt wordt een grote stap voorwaarts.

iPad mini 2021 datum: ‘dit najaar onthuld’

Het nieuwe design dat de iPad Pro in 2018 introduceerde, komt langzaam maar zeker ook voor andere iPad-modellen beschikbaar. Na de iPad Air vorig jaar lijkt 2021 het jaar van de iPad mini te worden. Dat schrijft de betrouwbare Apple-bron Mark Gurman in zijn nieuwsbrief ‘Power On‘.

“De iPad mini krijgt zijn grootste upgrade in negen jaar tijd”, aldus Gurman. Zijn bronnen stellen dat de tablet klaar is om dit najaar in de schappen te liggen. Het design is te vergelijken met dat van de iPad Air, zonder homeknop en met smallere schermranden. Het scherm zou tussen de 8,5- en 9 inch groot worden.

Of deze nieuwe iPad mini 2021 ook Face ID krijgt, is nog even de vraag. Tot nu toe heeft enkel de duurdere iPad Pro gezichtsherkenning en zit er bij de iPad Air een Touch ID-sensor in de vergrendelknop. Omdat Apple zich met de iPad mini traditiegetrouw op de midrange-markt richt, zou het logisch zijn als de kleine tablet net als de Air een Touch ID-sensor krijgt.

Ook nieuwe 27 inch iMac op komst

Naast een nieuwe iPad mini zou Apple volgens Mark Gurman ook hard doorwerken aan een gloednieuwe 27 inch iMac. Na het 24 inch-model dat eerder dit jaar verscheen, is het later dit jaar tijd voor een high-end model met een verbeterde processor en groter display.

Ook deze iMac zou een heel nieuw design krijgen dat te vergelijken is met de 24 inch-variant. Wil je meer weten over de nieuwe iMac? Check dan onze uitgebreide videoreview van Apples nieuwste desktop.